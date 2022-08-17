Україна у боях з РФ не втратила жодної системи HIMARS – Резніков

Серпень, 17 в 12:25

Україна у боях з російськими окупантами не втратила жодної американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

У цьому запевнив міністр оборони Олексій Резніков. Заяви росіян про начебто знищення таких систем він назвав абсолютною дурнею.

– Абсолютно відповідально можу сказати, жодного HIMARS не втрачено. Тому, коли ви читаєте в російських ЗМІ або соцмережах, що солдат Іванов побачив вантажівку, в якій знищив автоматом Калашникова одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися, покрутити біля скроні і сказати – ну така у них система пропаганди. Це дурня, – сказав міністр.

8 серпня стало відомо, що США виділять Україні додаткову допомогу у сфері безпеки на загальну суму в розмірі $1 млрд.

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Згідно з останніми даними, у новий пакет увійдуть додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS та 75 тис. снарядів калібром 155-мм.

Також на початку серпня до України прибули ще чотири американські реактивні артилерійські системи M142 HIMARS.