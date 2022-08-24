Август, 24 в 8:00

Вот уже 31-й год подряд Украина отмечает большой праздник своей Независимости. В этот день в 1991 году внеочередной сессией Верховного Совета УССР был принят Акт провозглашения независимости Украины. Началась абсолютно новая, однако далеко не первая глава украинской истории.

На протяжении веков Украина получала, теряла и снова обретала независимость, создавая отдельные государственные образования (Украинская Держава Павла Скоропадского и Войско Запорожское), или входя в состав других государств (Речь Посполитая и Российская империя).

В 2022 году, когда идет полномасштабная война, развязанная Россией, важно понимать – это далеко не первая попытка северного соседа завоевать Украину, поработить и вернуть ее “в лоно империи”.

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Так называемый российский вопрос — вот что веками за счет украинских земель пытались решить российские цари, императоры, генсеки и президенты.

Учитывая размеры, географию, историко-культурные связи, Украина так или иначе будет оставаться ключевым элементом в исповедуемом российскими элитами видении собственной идентичности.

Подробнее о том, как Украина веками боролась за независимость от посягательств “старшего брата”, и почему обязательно победит в этой войне, говорим с кандидатом исторических наук, историком Александром Алферовым.

Государственная история

— Огромная ошибка — считать, что Украина в своей истории имеет лишь 31 год независимости. Вторая и не менее принципиальная ошибка – думать, что Украина долгое время была лишена независимости. В целом может сложиться впечатление, что на протяжении всех прошлых веков мы буквально “выгрызали” и боролись за свое право быть независимыми, и все это время оставались нацией без государства.

Украинцы имеют огромную государственную историю. Наша государственность достигает и тысячелетия нашей эры, когда, согласно источникам, мы можем увидеть все признаки государства, существовавшего на этих землях.

Сейчас нам стоит обратиться к определениям, “что такое государство” в каждую из исторических эпох.

В ХХІ веке государство должно иметь власть, писаный закон, границы, денежную единицу, марку и все такое. Триста лет назад было немножко не так. Тысячу лет назад было совсем не так. Накладывая события прошлого на сегодняшнее понимание тех или иных понятий, можно оказаться в тупике.

Украина теряла свою независимость лишь на небольшое время. Однако россияне нам внушали, что мы — государство подавленное: их национальная идея создавала в украинцах комплекс неполноценности.

В глазах русских украинцы не одно столетие были освобожденной ними нацией, созданной ними нацией. Неприятно становится тогда, когда понимаешь, что определенный процент украинцев еще и верил в эту сказку.

Что было на самом деле?

— Начиная со времен Киевской Руси (правильно говорить – Русь), наша государственность перешла в другую форму – королевство Русь.

Согласно ТОГДАШНИМ европейским правилам, государство определяли не его границы или народ, его населявший. Государство определял монарх.

Уже в ХІV веке наше государство вошло в состав других двух монархий – польской и литовской, после чего мы стали составляющей этой двуединой монархии. То есть, во времена Средневековья Украина не теряла своей независимости.

Уже впоследствии образуется Речь Посполитая, монарх которой имел корону Руси, поэтому был и нашим монархом, монархом для наших элит. Украинская шляхта в те времена вполне легитимно представляла наш народ в парламентских институтах Речи Посполитой.

В сейме мы (так же, как поляки и литовцы) голосовали за те или иные законы, выбирали короля и принимали активное участие в политической жизни страны.

XVII век дает начало еще одному украинскому государству — Гетманщине, которая имела официальное юридическое название Войско Запорожское.

Согласно тенденциозным рассказам, это государство было якобы автономией тогда еще Московского Царства, но это не соответствует действительности.

На самом же деле Войско Запорожское было равнозначным в своих правах королевствам и княжествам, которые в то время входили в состав Священной Римской империи (в 962-1806 годах государство в Западной и Центральной Европе). Правильнее считать, что Войско Запорожское было под ПРОТЕКТОРАТОМ московского царя. Для сравнения – Молдова в ХVII веке находилась под протекторатом турецкого султана Османской империи.

Во времена Гетманщины, осенью 1708 года, происходит очень символичное (по своей кровавости и показушности) событие. Говорим о Батуринской резне, когда по прямому приказу Петра I была захвачена и уничтожена столица гетмана Ивана Мазепы вместе со всеми ее жителями.

Батурин – это была карательная экспедиция московского войска, которая имела целью внушить всей Гетманщине страх. Это была показательная казнь, которая В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ничего не дала: должность гетмана, как и полнота власти старшин, сохранялась. Но это была циничная политическая акция, которой украинцам продемонстрировали, на что способна Москва. Это тот страх, который они несли с собой тогда, и который несут сейчас, триста лет спустя.

Окончательную расправу над украинским гетманским государством совершила Екатерина II.

Именно по ее указу в 1782 году была ликвидирована должность гетмана, слободские казацкие полки и полково-сотенная система управления в целом. Отдельно вводилось крепостничество, а все земли бывшей Гетманщины были поделены на губернии и уезды.

Российское крепостничество в Украине господствовало практически 80 лет. Это был тот образ жизни, которым жила Россия на протяжении всего своего существования, трансформировавшись затем в Советский Союз.

Именно таким был” русский мир”, который принесли нам тогда. И который пытаются принести сейчас.

Национально-освободительные соревнования

— Спокойствие начала ХХ века в Европе нарушила Первая мировая война. После падения Российской и Австро-Венгерской империй на украинских землях началась своя война – война за право быть независимыми.

Происходит создание Украинской Центральной Рады, четыре исторические документы-универсалы приводят Украину к Независимости, после этого – государство Павла Скоропадского. Впоследствии полнота власти оказывается в руках Директории, которая возвращает легитимность Украинской Народной республики, Акт объединения между УНР и вновь ЗУНР.

Сохранить украинскую независимость нам помешало не только вооруженное наступление русских, но и ошибки украинских политических деятелей.

Первая причина поражения – политическая идеология мирового социализма. Тогда социалисты просто не видели независимости Украины. Михаил Грушевский был социалистом – он видел автономию. Когда при власти был Павел Скоропадский, социалист Владимир Винниченко целенаправленно брал деньги у большевиков и договаривался с ними о нападении на Украину, когда Директория решится на восстание против гетмана.

Причина вторая — более глубинная, она связана с самим народом. Представьте себе, что о независимости вам не рассказывают ни отцы, ни деды. А независимость — это уровень народного сознания. В ХХ веке подавляющее большинство украинцев еще не мыслили такими категориями. Это абсолютно мировоззренческие вещи. Долгое пребывание под оккупацией не могло не повлиять на эти процессы.

Аналогичную ситуацию имеем и сейчас – даже в 2022 году находятся люди, которые со слезами на глазах и тоской в сердце вспоминают о жизни в Советском Союзе.

Причина третья — огромная пропасть между украинским городом и украинским селом. Когда большевики со штыками пришли в Украину, они начали уничтожать Киев, начали разрушать и грабить другие крупные города. А в селе люди слышали лишь эхо большевистской пропаганды “земля – крестьянам, заводы – рабочим”.

Сначала большевики одолели украинский город, оккупировали Украину через город. Лишь после этого их власть начала проникать и в мирные украинские села. Именно тогда стало окончательно понятно, что большевики – это оккупанты, которые несут не землю и свободу, а голод и смерть.

Почему украинцев не защищали военные? Этот вопрос возвращает нас к первой причине – социализму, который бушевал в головах наших политиков в 1917-1918 годах.

Они рассуждали примерно так: вот, идет революция. Государство, в котором идет революция, в войсках не нуждается. Почему? Потому что каждый гражданин и является революционером.

Когда украинские деятели свято верили в победу революции, российские большевики взяли социализм на вооружение и создали мощную армию, которая начала завоевывать и строить Советский Союз.

Ленинско-сталинские “подарки” Украине

— Русские отказывают нам в том, что мы независимое государство, что мы – это отдельный народ, отдельная культура, отдельный язык. Они говорят нам, что мы – это лишь “ответвление” русского народа, что мы — некое недогосударство и “окраина”.

На самом деле за этими сказочками скрывается огромный комплекс неполноценности, но не украинцев, а самих россиян. Они осознают, что Киев — не русский, как бы им того ни хотелось. Именно поэтому россиянам “проще” уничтожить что-то, чем принять то, что оно чуждо и никогда им не принадлежало.

Через этот комплекс неполноценности они пытаются объяснить историю Украины не так нам, как самим себе. Именно поэтому россияне привыкли объяснять создание Украины “деятельностью” Ленина, Сталина и даже Хрущева.

Но тогда возникает легитимный вопрос…

На момент оккупации УНР большевиками наше государство имело свыше 800 тыс. кв. км. На момент выхода Украины из состава Советского Союза мы остались с чуть более 600 тыс. кв. км. Вопрос простой – а куда подевались 200 тыс. кв. км? Каким образом можно что-то создать, чтобы в итоге получился отрицательный знаменатель?

В то же время россиянам удобно “знать”, что Украину создал Ленин. Сталин Украине “презентовал” западные области, а Хрущев торжественно “передал” Крымский полуостров.

Все эти так называемые подарки ПРИНАДЛЕЖАЛИ Украине в 1918 году. Крым был под властью Украины, западные территории после распада Австро-Венгерской империи образовали ЗУНР.

А если говорить о Сталине, то не мыслями об объединении украинского народа он проникался, захватив западноукраинские земли в 1939 году. Таким образом он достигал своей политической цели и готовил плацдарм к развязыванию войны.

Если бы этнические украинцы компактно обитали где-то под Парижем – Сталин с радостью захватил бы и пригороды Парижа.

Что у нас есть сейчас?

— Сейчас у нас — война с больными символистами.

День Советской Армии 23 февраля стал преддверием полномасштабного наступления России на Украину. В декабре 2022 года россияне, очевидно, будут отмечать на оккупированных территориях Украины 100-летие с даты создания Советского Союза.

Одним из главных элементов идеологии России всегда был День Крещения Руси 28 июля. Но и в этот, казалось бы, сакральный день оккупанты целенаправленно нанесли ряд ракетных ударов по Украине, в том числе и по Киевщине.

Дата 24 августа особенно раздражает россиян, поскольку Украина будет праздновать независимость, которую они веками отрицали, разоряли и уничтожали.

В этой войне оккупанты будут делать все, чтобы смешивать украинские маркеры идентичности с болью и страданиями, а свои маркеры идентичности – прославлять и укреплять.

Те моменты боевого подъема и закалки, которые ежедневно испытывают миллионы украинцев, были и в 1917-1918 годах. Однако то, что действительно удалось сделать россиянам сто лет назад – это сломать хребет украинской исторической памяти. Особенно жестоко это происходило во время Голодомора и страшных лет Второй мировой войны. Тогда старшие поколения заставляли не рассказывать младшим историю собственной семьи. Произошло искусственное прерывание традиции повествования семейных историй.

Роль украинских историков сейчас заключается в том, чтобы восстанавливать, ремонтировать и наполнять смыслами нашу сломанную историческую память.

В этом контексте важно ОТКАЗАТЬСЯ от “мифологизации” тех преступников, которые принесли войну в Украину в 2022 году. Не стоит называть их орками, а их государство — Мордором. Наш враг — Россия, с нами воюют россияне, мы знаем название их страны и фамилию их президента.

Что будет после войны?

Война закончится победой. Мы очистимся от коллаборантов, после чего Украина сойдет с того исторического круга, в котором находилась слишком много лет.

История циклична. Вокруг нашего государства существуют те самые государства-ментальности, которые существовали сотни лет назад. Такие вещи не меняются, как неизменной остается и наша украинская ментальность.

Если после победы Украина окажется в том же круге, что и до начала войны, Россия рано или поздно нападет еще раз. Чтобы изменить эту цикличность, нужно, чтобы какая-то ментальность исчезла. Российская Федерация как форпост империализма должна исчезнуть, развалиться.

Поэтому наша победа — это не граница 1991 года, это не вытеснение всех российских солдат.

Наша победа – это полный распад России как империи, который, к слову, начался не в 1991-м, а в том же 1917 году. Все это время Россия распадалась и заново консервировалась.

Не стоит забывать и то, что сейчас на территории современной России проживают представители 190 народностей. И это только те народы, которые все еще сохраняют свой язык, культуру и конфессию.

Когда Путин говорит о ДЕНАЦИФИКАЦИИ, он имеет в виду не просто планы уничтожения Украины и украинцев, но и фактическое уничтожение упомянутых “русских” народностей. Достаточно ознакомиться с этнической составляющей русских солдат, которых десятками тысяч отправляют на войну.

Это не москвичи или жители Санкт-Петербурга. Это буряты. Это чеченцы. Это ингуши. Это представители тех малых народов, которые в будущем, когда Путин таки потерпит сокрушительное поражение, смогут первыми отвоевать собственную независимость, оставив дырявый корабль российского империализма.

Украина сегодня сражается за украинскую независимость, за украинскую историю. Россия может быть демократической, монархической, красной, белой – но это всегда будет та самая Россия. Которая жила и продолжает жить исключительно за счет порабощения других народов. Которой украинская независимость по меньшей мере “невыгодна”, а максимум – смертельно опасна.

Да будет жить украинская независимость!

Фото: ГИАК Украины