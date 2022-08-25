Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали 95 улиц
В четверг, 25 августа, Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В частности, новые названия получили следующие улицы:
- улица Генерала Жмаченко – улица Князя Романа Мстиславича;
- улица Маршала Малиновского – улица Героев полка Азов;
- площадь Тульская – площадь Героев УПА;
- улица Бударина – улица Украинского возрождения;
- улица Карла Маркса – улица Гуцульская;
- улица Питерская – улица Лондонская;
- улица Мичурина (в Соломенском районе) – улица Морских пехотинцев;
- улица Ростовская – улица Луцкая.
Кличко отметил, что переименование улиц – это важный шаг к тому, чтобы уменьшить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории.
— Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в современной российско-украинской войне, – написал он.
По словам мэра, процесс переименования в столице еще не завершен. На следующем пленарном заседании Киевсовет продолжит работу над этими вопросами, чтобы завершить процесс дерусификации.