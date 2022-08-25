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Факты / Украина

Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали 95 улиц

Валентина Чорна, редактор ленты
Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали 95 улиц
Фото: Depositphotos

В четверг, 25 августа, Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В частности, новые названия получили следующие улицы:

  • улица Генерала Жмаченко – улица Князя Романа Мстиславича;
  • улица Маршала Малиновского – улица Героев полка Азов;
  • площадь Тульская – площадь Героев УПА;
  • улица Бударина – улица Украинского возрождения;
  • улица Карла Маркса – улица Гуцульская;
  • улица Питерская – улица Лондонская;
  • улица Мичурина (в Соломенском районе) – улица Морских пехотинцев;
  • улица Ростовская – улица Луцкая.

Кличко отметил, что переименование улиц – это важный шаг к тому, чтобы уменьшить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории.

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— Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в современной российско-украинской войне, – написал он.

По словам мэра, процесс переименования в столице еще не завершен. На следующем пленарном заседании Киевсовет продолжит работу над этими вопросами, чтобы завершить процесс дерусификации.

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