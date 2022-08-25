Август, 25 в 15:18

В Украине разоблачена агентурная сеть спецслужб РФ, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью и передавала российским оккупантам данные о дислокации и численности ВСУ накануне 24 февраля.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

– После разоблачения первого агента сети в марте СБУ провела спецоперацию, в результате которой установила всех участников этой группы. Ими оказались жители столицы 35-45 лет, — отметили они.

По данным СБУ, ее “главным менеджером” была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время поездок в РФ.

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За несколько месяцев до вторжения агентура активизировалась на информационном поле. Они стали разгонять в социальных сетях пророссийские видеоматериалы и публикации.

Кроме того, накануне 24 февраля женщина получила указание собрать разведданные об объектах и ​​обороне Киева, а именно:

дислокацию/перемещение военнослужащих и техники ВСУ;

состояние защищенности военных объектов;

гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения и т.д.

Организатору и одному из членов группы сообщили о подозрении. В отношении еще одного агента обвинительный акт уже направлен в суд.