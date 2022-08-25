СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая координировала наступление на Киев
В Украине разоблачена агентурная сеть спецслужб РФ, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью и передавала российским оккупантам данные о дислокации и численности ВСУ накануне 24 февраля.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
– После разоблачения первого агента сети в марте СБУ провела спецоперацию, в результате которой установила всех участников этой группы. Ими оказались жители столицы 35-45 лет, — отметили они.
По данным СБУ, ее “главным менеджером” была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время поездок в РФ.
За несколько месяцев до вторжения агентура активизировалась на информационном поле. Они стали разгонять в социальных сетях пророссийские видеоматериалы и публикации.
Кроме того, накануне 24 февраля женщина получила указание собрать разведданные об объектах и обороне Киева, а именно:
- дислокацию/перемещение военнослужащих и техники ВСУ;
- состояние защищенности военных объектов;
- гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения и т.д.
Организатору и одному из членов группы сообщили о подозрении. В отношении еще одного агента обвинительный акт уже направлен в суд.