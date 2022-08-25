Дерусифікація продовжується: у Києві перейменували 95 вулиць
У четвер, 25 серпня, Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Зокрема, нові назви отримали такі вулиці:
- вулиця Генерала Жмаченка – вулиця Князя Романа Мстиславича;
- вулиця Маршала Малиновського – вулиця Героїв полку Азов;
- площа Тульська – площа Героїв УПА;
- вулиця Бударіна – вулиця Українського відродження;
- вулиця Карла Маркса – вулиця Гуцульська;
- вулиця Пітерська – вулиця Лондонська;
- вулиця Мічуріна (в Солом’янському районі) – вулиця Морських піхотинців;
- вулиця Ростовська – вулиця Луцька.
Кличко зазначив, що перейменування вулиць – це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії.
– Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні, – написав він.
За словами мера, процес перейменування в столиці ще не завершений. На наступному пленарному засіданні Київрада продовжить працювати над цими питаннями, аби завершити процес дерусифікації.