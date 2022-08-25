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Факти / Україна

Дерусифікація продовжується: у Києві перейменували 95 вулиць

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Дерусифікація продовжується: у Києві перейменували 95 вулиць
Фото: Depositphotos

У четвер, 25 серпня, Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Зокрема, нові назви отримали такі вулиці:

  • вулиця Генерала Жмаченка – вулиця Князя Романа Мстиславича;
  • вулиця Маршала Малиновського – вулиця Героїв полку Азов;
  • площа Тульська – площа Героїв УПА;
  • вулиця Бударіна – вулиця Українського відродження;
  • вулиця Карла Маркса – вулиця Гуцульська;
  • вулиця Пітерська – вулиця Лондонська;
  • вулиця Мічуріна (в Солом’янському районі) – вулиця Морських піхотинців;
  • вулиця Ростовська – вулиця Луцька.

Кличко зазначив, що перейменування вулиць – це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії.

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– Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні, – написав він.

За словами мера, процес перейменування в столиці ще не завершений. На наступному пленарному засіданні Київрада продовжить працювати над цими питаннями, аби завершити процес дерусифікації.

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