Серпень, 25 в 19:13

У четвер, 25 серпня, Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Зокрема, нові назви отримали такі вулиці:

вулиця Генерала Жмаченка – вулиця Князя Романа Мстиславича;

вулиця Маршала Малиновського – вулиця Героїв полку Азов;

площа Тульська – площа Героїв УПА;

вулиця Бударіна – вулиця Українського відродження;

вулиця Карла Маркса – вулиця Гуцульська;

вулиця Пітерська – вулиця Лондонська;

вулиця Мічуріна (в Солом’янському районі) – вулиця Морських піхотинців;

вулиця Ростовська – вулиця Луцька.

Кличко зазначив, що перейменування вулиць – це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії.

Зараз дивляться

– Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні, – написав він.

За словами мера, процес перейменування в столиці ще не завершений. На наступному пленарному засіданні Київрада продовжить працювати над цими питаннями, аби завершити процес дерусифікації.