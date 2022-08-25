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Факти / Україна

СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка координувала наступ на Київ

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка координувала наступ на Київ
Фото: Depositphotos

В Україні викрили агентурну мережу спецслужб РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю і передавала російським окупантам дані про дислокацію і чисельність ЗСУ напередодні 24 лютого.

Про це повідомила Служба безпеки України.

– Після викриття першого агента мережі у березні СБУ провела спецоперацію, в результаті якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявились мешканці столиці віком 35-45 років, – зазначили вони.

За даними СБУ, її “головним менеджером” була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час її поїздок до РФ.

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За декілька місяців до вторгнення агентура активізувалась на інформаційному полі. Вони почали розганяти у соціальних мережах проросійські відеоматеріали та публікації.

Крім того, напередодні 24 лютого жінка отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

  • дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ;
  • стан захищеності військових об’єктів;
  • цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Наразі організатору та одному з членів групи повідомили про підозру. Стосовно ще одного агента обвинувальний акт вже скеровано до суду.

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Джерело: СБУ
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