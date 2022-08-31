Серпень, 31 в 12:16

СБУ викрила і ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Посадовці ДСНС та керівники її регіональних підрозділів у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі.

Гроші змушували платити за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

Зараз дивляться

Учасниками злочинної схеми були також посадовці інших держустанов.

Щомісячні “прибутки” від хабарів перевищували 10 млн грн: СБУ викрила корупційну схему у ДСНС / 6 фотографий

Передусім документація стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно небезпечних об’єктах, зокрема, у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах.

За отриманий хабар посадовці ДСНС не перевіряли пожежну безпеку в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити захист громадян у момент надзвичайних ситуацій.

Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України.

Щомісячні “прибутки” зловмисників від організованої ними схеми становили понад 10 млн грн. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим шістьом особам.