Август, 31 в 23:43

Во временно оккупированном Мариуполе россияне пытаются “реконструировать” Драмтеатр. Тела погибших заливают бетоном, а запах пытаются убрать хлоркой.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

— Оккупанты в мариупольском Драмтеатре бетоном заливают тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки, — отметили они.

Местные утверждают, что оккупантам не обойтись без хлорки, поскольку трупный запах пробивается даже через толстый слой бетона.

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— Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов, там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы – вонь как-то пробивается даже через толстый слой, – рассказали местные на правах анонимности.

По их словам, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а “тихо бетонировать”.

Напомним, что в марте российские захватчики сбросили бомбу на Драмтеатр в Мариуполе, где прятались сотни людей.

Журналисты Associated Press провели собственное расследование и выяснили, что жертвами в результате бомбардировки Драмтеатра стали около 600 человек.

Источник: СтартКом ВСУ

Фото: СтартКом ВСУ