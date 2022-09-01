Серпень, 31 в 23:43

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни намагаються “реконструювати” Драмтеатр. Тіла загиблих заливають бетоном, а запах намагаються прибрати хлоркою.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ВСУ.

– Окупанти в маріупольському Драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки, – зазначили вони.

Місцеві стверджують, що окупантам не обійтися без хлорки, оскільки трупний запах пробивається навіть через товстий шар бетону.

Зараз дивляться

– Тиждень кукуємо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів, там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар, – розповіли місцеві на правах анонімності.

За їх словами, будівельникам наказали не підіймати шум і не витягувати трупи, а “тихо бетонувати”.

Нагадаємо, що у березні російські загарбники скинули бомбу на Драмтеатр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.

Журналісти Associated Press провели власне розслідування та з’ясували, що жертвами в результаті бомбардування Драмтеатру стали близько 600 осіб.

Джерело: СтартКом ЗСУ

Фото: СтартКом ЗСУ