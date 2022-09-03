Сентябрь, 02 в 22:13

Белый дом 2 сентября запросил у Конгресса США одобрить $13,7 млрд для решения проблемы продолжающегося военного вторжения России в Украину в рамках законопроекта о краткосрочном финансировании.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Соединенных Штатов.

Издание отмечает, что администрация Джо Байдена просит Конгресс США выделить $11,7 млрд на дополнительную помощь Украине в области безопасности и экономики, а также $2 млрд на укрепление поставок энергоносителей внутри США, чтобы компенсировать последствия войны на мировом энергетическом рынке.

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— Мы сплотили весь мир, чтобы поддержать народ Украины в защите демократии, и мы просто не можем допустить, чтобы эта поддержка Украине иссякла, — заявил журналистам представитель Белого дома, предварительно ознакомившись с запросом.

В Белом доме утверждают, что запрос на выделение средств Украине необходим для поддержания темпов оказания помощи Украинскому государству в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, который начинается в начале октября. Представитель администрации сказал, что примерно три четверти средств, которые Конгресс уже утвердил для Украины, были потрачены или взяты под обязательства.

В этом году Конгресс на двухпартийной основе одобрил выделение более $53 млрд на оказание помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи в связи с вторжением России в Украину.

Джо Байден подписал последний пакет на общую сумму $40 миллиардов — так называемый ленд-лиз — 9 мая. В то время Белый дом заявил, что ожидает, что этих средств хватит до конца финансового года.

Ожидается, что Конгресс примет резолюцию о продолжении финансирования правительства США на краткосрочной основе, чтобы дать американским законодателям больше времени для достижения соглашения по более крупной мере финансирования.

В пятницу, 2 сентября, представитель Белого дома отметил, что срок действия законопроекта о краткосрочном финансировании зависит от Конгресса США. Он должен быть принят к моменту окончания текущего финансового года — 30 сентября, — чтобы предотвратить так называемый “шатдаун” правительства.

Белый дом просит Конгресс утвердить $4,5 млрд на военное оборудование и пополнение запасов Пентагона, $2,7 млрд на помощь Украине в области обороны и разведки и $4,5 млрд на бюджетную поддержку правительства Украины.

В запросе также содержится просьба выделить $2 млрд на поддержку отечественных источников энергии — $1,5 млрд на уран для заправки ядерных реакторов и $500 млн на модернизацию Стратегического нефтяного резерва для решения проблемы влияния войны России на поставки энергоносителей и цены на них.