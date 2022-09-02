Сентябрь, 02 в 1:11

Освобождение Украиной укрепленных районов Донецкой и Луганской области, где восемь лет находились поддерживаемые Россией террористы, имеет положительные перспективы.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем Youtube канале.

Его спросили, как Вооруженные силы Украины будут освобождать те регионы Донбасса, где за восемь лет оккупанты понастроили несколько хорошо укрепленных линий обороны.

Сейчас смотрят

— Да, линия оборона, которая проходит по линии разграничения позорного Минска (речь о Минских соглашениях, — Ред.), которые подписало наше политическое руководство в 2015 году, она действительно хорошо укреплена. И я знаю, что там много техники и боеприпасов. Часть складов мы пытаемся уничтожить, — сказал он.

По словам Жданова, если российская армия начнет отступать, то “цепляться за эту линию обороны будет бесполезно”.

— Во-вторых, есть такое понятие, как каскадный обвал обороны. То есть, если контрнаступательная операция ВСУ будет идти успешно, то тогда темпы наступления будут достаточно высокими, чтобы противник не смог подготовить очередную линию обороны, — объяснил военный эксперт.

Олег Жданов также имеет сомнения касательно того, что российские солдаты согласятся защищать отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

— Если мы начнем освобождать уже Донецк и Луганск, то большая часть оккупированных территорий ранее уже была освобождена. Соответственно российская армия получит достаточную степень разгрома, отступая с тех рубежей, с которых мы начнем наше контрнаступление, — объяснил он.

Военный эксперт уверен, что перспективы для этого хорошие, так как будет восстановлено подчинение законам Украины и не будет тех репрессий, которые были в террористических образованиях “Л/ДНР”. Олег Жданов также добавил, что в западных странах регулярно разрабатывают планы по так называемому Плану Маршалла, который подразумевает восстановление разрушенных Россией городов и сел Украины.