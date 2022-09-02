Вересень, 02 в 1:11

Звільнення Україною укріплених районів Донецької та Луганської області, де вісім років перебували терористи, що підтримуються Росією, має позитивні перспективи.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму Youtube каналі.

Його запитали, як Збройні сили України звільнятимуть регіони Донбасу, де за вісім років окупанти налаштували кілька добре укріплених ліній оборони.

Зараз дивляться

– Так, лінія оборона, яка проходить лінією розмежування ганебного Мінська (йдеться про Мінські угоди, – Ред.), які підписало наше політичне керівництво у 2015 році, вона справді добре зміцнена. І я знаю, що там багато техніки та боєприпасів. Частину складів ми намагаємось знищити, – сказав він.

За словами Жданова, якщо російська армія почне відступати, то “чіплятися за цю лінію оборони буде марно”.

– По-друге, є таке поняття як каскадний обвал оборони. Тобто, якщо контрнаступальна операція ЗСУ йтиме успішно, то тоді темпи наступу будуть достатньо високими, щоби противник не зміг підготувати чергову лінію оборони, – пояснив військовий експерт.

Олег Жданов також має сумніви щодо того, що російські солдати погодяться захищати окремі райони Донецької та Луганської областей.

– Якщо ми почнемо звільняти вже Донецьк та Луганськ, то більшу частину окупованих територій раніше вже буде звільнено. Відповідно, російська армія отримає достатній ступінь розгрому, відступаючи з тих рубежів, з яких ми почнемо наш контрнаступ, – пояснив він.

Військовий експерт упевнений, що перспективи для цього є добрими, оскільки буде відновлено підпорядкування законам України і не буде тих репресій, які були у терористичних утвореннях “Л/ДНР”. Олег Жданов також додав, що у західних країнах регулярно розробляють плани щодо так званого Плану Маршалла, який передбачає відновлення зруйнованих Росією міст та сіл України.