Людей отправляют на убой: представитель ГУР о мобилизации в ОРДЛО

Август, 13 в 18:02

С самого начала полномасштабной войны Россия использует жителей ОРДЛО – даже имеющих паспорта РФ – как пушечное мясо для разведки боем, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, рассказывая об особенностях так называемой мобилизации в “ЛДНР”.

– Мы ярко видим политику отношения россиян и РФ к жителям ОРДЛО как к людям низшего сорта. Пока в России продолжается скрытая мобилизация, где пытаются кого-то мотивировать деньгами, стимулировать какими-то призрачными выплатами или агитировать в идейных целях, через пропагандистские каналы, в ОРДЛО все просто. Там нет никакой агитации, там просто людей на улицах загребают, – подчеркнул разведчик.

По его словам, в оккупированном Луганске руководителям предприятий приказали найти еще 8 тыс. мужчин в возрасте до 60 лет, “чтобы восполнить потери, восстановить боеспособность частей”.

– Поэтому да, это принудительная мобилизация в самой плохой и отвратительной своей форме. Люди пытаются оказать тихое сопротивление. Предприятия буквально прячут квалифицированных сотрудников, без которых не могут работать. Матери хоронят своих детей и мужчин, понимая, что их ждет верная смерть в этой путинской войне против Украины, – объясняет Юсов.

На территории самой России и в оккупированном Крыму скрытая мобилизация, как убеждает представитель ГУР, не приносит путинскому режиму ожидаемого результата.

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