Сентябрь, 05 в 23:56

Том Купер, австрийский военный аналитик, который специализируется на истории боевой авиации, рассказал об успешном наступлении ВСУ в Херсонской области.

Об этом он написал в своем блоге.

По словам Купера, Вооруженные силы Украины ведут успешное наступление на Херсонском направлении, несмотря на громкие заявления российской пропаганды и их западных приспешников.

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Север Херсонской области, 29 августа — 4 сентября:

Так, согласно информации с сайта militaryland.net, который публикует только официальные украинские релизы, с запада на восток ВСУ выставили следующие силы:

Иностранный легион (1 батальон) + Чеченский батальон,

17-я танковая бригада (1-й батальон),

45-я артиллерийская бригада,

73-я морская пехота (батальон или бригада),

128-я горнострелковая бригада,

60-я (резервная) пехотная бригада.

Согласно карте ниже, подразделениям ВСУ противостояли батальонные тактические группы (БТГ) по крайней мере из четырех бригад сухопутных войск РФ, а также одна бригада и один артиллерийский полк:

10-я бригада специального назначения,

34-я мотострелковая бригада,

126-я гвардейская бригада береговой обороны,

205-я мотострелковая бригада,

227-я артиллерийская бригада,

140-й артиллерийский полк.

— Теперь, как можно судить только из нескольких опубликованных видео, 29 августа украинская 60-я пехотная дивизия осуществила атаку из Ивановки и Потьомкино в район к югу от Высокополья. 60-я уничтожила БМД-2, захватила Т-72Б3М, БМП-2 и БМД-2 11-й СДБр (часть уничтожена в Гостомеле, должно быть, с тех пор восстанавливается). Но, очевидно, сразу Высокополье захватить не удалось, — отмечает аналитик.

ВСУ вошли в село Миролюбовка и захватили две БМП-2. Под Петровкой 128-я бригада ВСУ потеряла один танк Т-72М1, потом еще один. Затем россияне нанесли артиллерийский удар по одной из колонн, подбив три Т-72М1/М1Р, плюс несколько грузовиков и БРМ-1К. После чего Кремль поспешил объявить 128-ю бригаду как минимум побежденной.

В ответ Вооруженные силы Украины из артиллерии обстреляли позиции врага в Любимовке и Крещеновке.

73-я бригада ВСУ подбила три БМД и повредила еще три машины в Крещеновке. Это открыло дорогу 60-й и 128-й бригадам возможность продвинуться дальше на восток: они атаковали БТГ россиян в Золотой Балке и освободили село. Также освободили Михайловку и южнее.

Но сайт Militaryland.com по-прежнему помечает это место как “под контролем России”.

Тем временем украинцы штурмовали Любимовку, заняли как минимум позиции на ее северной окраине, захватив при этом БМП. Известно, что Иностранный легион вошел в Архангельское, но место остается спорным.

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Кроме того, “уничтоженная” 128-я стрелковая дивизия доложила о захвате радара Силок М1 (специализировавшегося на отслеживании БПЛА и глушении их сигналов управления). По словам Купера, такую технику, как РЛС Силок, никогда не держат на первой линии обороны.

— Это означает: “уничтоженная” 128-я дивизия должна была прорваться, зайти вглубь хотя бы на несколько километров в тыл русских, — считает австрийский аналитик.

По его словам, один-два видео подбитых танков ВСУ, сообщения на третьесортных сайтах о якобы не менее 9 убитых из 128-й бригады; громкие заявления российского командования, что у ВСУ якобы 1000, 2000, 3000 убитых, говорит о том, что люди слишком ленивы проводить собственное исследование информации.

Тем не менее наступление ВСУ пусть и не молниеносное, но существенное.

Фото: uawardata.com