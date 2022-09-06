Вересень, 05 в 23:56

Том Купер, австрійський військовий аналітик, який спеціалізується на історії бойової авіації, розповів про успішний наступ ЗСУ у Херсонській області.

Про це він написав у своєму блозі.

За словами Купера, Збройні сили України ведуть успішний наступ на Херсонському напрямку, попри гучні заяви російської пропаганди та їхніх західних поплічників.

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Північ Херсонської області, 29 серпня – 4 вересня:

Так, згідно з інформацією із сайту militaryland.net, який публікує лише офіційні українські релізи, із заходу на схід ЗСУ виставили такі сили:

Іноземний легіон (1 батальйон) + Чеченський батальйон,

17-а танкова бригада (1-й батальйон),

45-а артилерійська бригада,

73 морська піхота (батальйон або бригада),

128-а гірськострілецька бригада,

60-а (резервна) піхотна бригада.

Згідно з картою нижче, підрозділам ЗСУ протистояли батальйонні тактичні групи (БТГ) принаймні з чотирьох бригад сухопутних військ РФ, а також одна бригада та один артилерійський полк.

10-а бригада спеціального призначення,

34-а мотострілецька бригада,

126-а гвардійська бригада берегової оборони,

205-та мотострілецька бригада,

227-а артилерійська бригада,

140-й артилерійський полк.

– Тепер, як можна судити лише з кількох опублікованих відео, 29 серпня українська 60-та піхотна дивізія здійснила атаку з Іванівки та Потьомкіного в район на південь від Високопілля. 60-та знищила БМД-2, захопила Т-72Б3М, БМП-2 та БМД-2 11-й СДБр (частина знищена у Гостомелі, мабуть, відтоді відновлюється). Але, очевидно, одразу Високопілля захопити не вдалося, – зазначає аналітик.

ЗСУ увійшли до села Миролюбівка та захопили дві БМП-2. Під Петрівкою 128 бригада ЗСУ втратила один танк Т-72М1, потім ще один. Потім росіяни завдали артилерійського удару по одній з колон, підбивши три Т-72М1/М1Р плюс кілька вантажівок і БРМ-1К. Після чого Кремль поспішив оголосити 128 бригаду як мінімум переможеною.

У відповідь Збройні сили України з артилерії обстріляли позиції ворога у Любимівці та Хрещенівці.

73-та бригада ЗСУ підбила три БМД і пошкодила ще три машини у Хрещенівці. Це відкрило дорогу 60-й та 128-й бригадам можливість просунутися далі на схід: вони атакували БТГ росіян у Золотій Балці та звільнили село. Також звільнили Михайлівку та на південь.

Але сайт militaryland.com, як і раніше, позначає це місце як “під контролем Росії”.

Тим часом українці штурмували Любимівку, зайняли як мінімум позиції на її північній околиці, захопивши при цьому БМП. Відомо, що Іноземний легіон увійшов до Архангельського, але територія досі залишається спірною.

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Крім того, “знищена” 128 стрілецька бригада доповіла про захоплення радара Силок-М1 (який спеціалізувався на відстежуванні БПЛА). За словами Купера, таку техніку як РЛС Силок ніколи не тримають на першій лінії оборони.

– Це означає: “знищена” 128 бригада мала прорватися, зайти вглиб хоча б на кілька кілометрів у тил росіян, – вважає австрійський аналітик.

За його словами, один-два відео підбитих танків ЗСУ, повідомлення на третьосортних сайтах про нібито не менше 9 убитих зі 128-ї бригади; гучні заяви російського командування, що ЗСУ нібито 1000, 2000, 3000 убитих, говорить про те, що люди занадто ліниві проводити власне дослідження інформації.

Проте наступ ЗСУ хай і не блискавичний, але суттєвий.

Фото: uawardata.com