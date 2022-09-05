Сентябрь, 05 в 18:40

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил информацию об освобождении от российских захватчиков поселка Высокополье в Херсонской области.

Об этом Самойленко заявил Новостям Приазовья – проекту Радио Свобода.

По его словам, Высокополье – это образец несокрушимости и борьбы. Самойленко напомнил, что в начале оккупации наши военные в поселке стояли до последнего, и для захватчиков оно было очень тяжелым объектом.

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— Поэтому это так символично то, что оно сейчас действительно освобождено, — сказал Самойленко и отметил, что поселок освободили позавчера.

Глава облсовета рассказал, что с 3 на 4 сентября наши подразделения “вышли на поселок”, а оккупанты бросили свою технику и оружие.

Александр Самойленко подтвердил, что государственный флаг был установлен на местной больнице.

Пока эта информация требует официального подтверждения от Вооруженных сил.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фото, на котором один из бойцов ВСУ вывесил государственный флаг в Высокополье.