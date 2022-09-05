Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Глава Херсонского облсовета подтвердил освобождение Высокополья

Марта Бондаренко, редактор ленты
Глава Херсонского облсовета подтвердил освобождение Высокополья
Фото: Pixabay

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил информацию об освобождении от российских захватчиков поселка Высокополье в Херсонской области.

Об этом Самойленко заявил Новостям Приазовья – проекту Радио Свобода.

По его словам, Высокополье – это образец несокрушимости и борьбы. Самойленко напомнил, что в начале оккупации наши военные в поселке стояли до последнего, и для захватчиков оно было очень тяжелым объектом.

Сейчас смотрят

— Поэтому это так символично то, что оно сейчас действительно освобождено, — сказал Самойленко и отметил, что поселок освободили позавчера.

Глава облсовета рассказал, что с 3 на 4 сентября наши подразделения “вышли на поселок”, а оккупанты бросили свою технику и оружие.

Google maps

Александр Самойленко подтвердил, что государственный флаг был установлен на местной больнице.

Читайте
Эксперт объяснил, чем важно освобождение Высокополья в Херсонской области

Пока эта информация требует официального подтверждения от Вооруженных сил.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фото, на котором один из бойцов ВСУ вывесил государственный флаг в Высокополье.

Источник: Радио Свобода
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка