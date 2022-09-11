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Факты / Україна

Украина может стать членом ЕС уже через два года — Шмыгаль

Валентина Чорна, редактор ленты Ольга Чайко, Журналистка Факты ICTV
Украина может стать членом ЕС уже через два года — Шмыгаль
Фото: Правительственный портал

Украина вполне реально может стать членом Европейского Союза уже через два года.

Об этом на форуме Ялтинской Европейской стратегии заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Украина имеет большую амбицию до конца этого года выполнить все семь требований Евросоюза, поэтому не исключено, что путь в ЕС мы пройдем быстрее, чем другие страны.

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– Мы уже выполнили более 65% требований Соглашения об ассоциации. Мы имеем амбицию войти в переговорную процедуру и, конечно, будем двигаться очень быстрыми темпами. За два года максимум мы хотим пройти этот путь и реализовать нашу большую идею быть членом семей Европейского Союза, быть полноценной европейской страной, — сказал он.

Кроме этого, премьер-министр отверг прогнозы возможной гиперинфляции в стране. Сейчас до 40% бюджета дофинансируют наши международные партнеры, а бюджет планируется не только на год, а ежемесячно.

— Мы делаем все, чтобы не перейти в спираль гиперинфляции, поэтому очень важно, что партнеры дают нам такую ​​возможность, дофинансируя почти 40% нашего военного бюджета, — сказал Шмыгаль.

Он также упрекнул Международный валютный фонд в пассивной позиции с начала широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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