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Факти / Україна

Україна може стати членом ЄС вже за два роки – Шмигаль

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Україна може стати членом ЄС вже за два роки – Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Україна цілком реально може стати членом Європейського Союзу вже за два роки.

Про це на форумі Ялтинської Європейської стратегії заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна має велику амбіцію до кінця цього року виконати усі сім вимог Євросоюзу, тому не виключено, що шлях до ЄС ми пройдемо швидше за деякі країни.

Зараз дивляться

– Ми вже виконали більше 65% вимог Угоди про асоціацію. Ми маємо амбіцію увійти в переговорну процедуру і, звісно ж, будемо рухатися дуже швидкими темпами. За два роки максимум ми хочемо пройти цей шлях і реалізувати нашу велику ідею бути членим родин Європейського Союзу, бути повноцінною європейською країною, – сказав він.

Крім цього, прем’єр-міністр відкинув прогнози щодо можливої гіперінфляції у країні. Нині до 40% бюджету дофінансовують наші міжнародні партнери, а бюджет планують не лише на рік, а щомісяця.

– Ми робимо усе, аби не перейти у спіраль гіперінфляції, тому дуже важливо, що партнери дають нам таку змогу, дофінансовуючи майже 40% нашого воєнного бюджету, – сказав Шмигаль.

Він також дорікнув Міжнародному валютному фонду за пасивну позицію від початку широкомасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

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