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Факты / Україна

Украина готова оказать энергетическую помощь Польше — Шмыгаль

Валентина Чорна, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Украина готова рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Речь идет о 100 тыс. тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим польским партнерам. Запасы угля на наших складах – почти два млн тонн, это в 2,5 раза больше, чем на эту дату в прошлом году. Поэтому готовы подставить плечо поддержки нашим польским друзьям, – написал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что Украина совместно с Европейским союзом готовится к самому сложному зимнему сезону. Вчера общий план действий в этом направлении обсудили с премьером Польши Матеушем Моравецким.

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Напомним, что на заседании 7 сентября Кабмин полностью запретил экспорт украинского угля.

С середины июня в Украине были установлены нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося.

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