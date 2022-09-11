Сентябрь, 11 в 18:08

Коллаборационисты пытаются первыми бежать с оккупированных украинских территорий в Россию, понимая, что здесь им точно не будут рады.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг.

По ее словам, коллаборационисты хватают все, что наворовали, и бегут из Украины впереди оккупационных войск.

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— Они даже бегут впереди тех войск, которые тоже постепенно мы оттесняем, поскольку понимают, что с возвращением украинской власти на оккупированные территории им точно не будут радовы и будет дана абсолютно адекватная оценка их деятельности. Поэтому они пытаются эвакуироваться еще до того, как начнут отходить оккупационные войска. И вывозят все, что награбили, что нажили “непосильным” своим сотрудничеством с оккупантами, — сказала Гуменюк.

В свою очередь городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что захватчики агитируют жителей временно оккупированных территорий Украины, в том числе и “ЛНР/ДНР”, выезжать в Россию из-за так называемого обострения ситуации.

По словам Орлова, такое объявление адресовано прежде всего коллаборантам.

А в оккупированном Мариуполе зафиксировали двигающуюся на выезд из города колонну российской военной техники. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, сегодня утром в 08:30 колонна из 12 грузовиков с боекомплектом и отметками V двигалась по бул. Шевченко в сторону метро на выезд из Мариуполя.

Предварительно российская техника двигалась ориентировочно в сторону Никольского.

На пункте пропуска в Станице Луганской фиксируется очередь протяженностью 12 км. Оккупанты бегут в сторону Луганска и РФ. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в колонне находится очень много подбитой техники, которую могли притянуть где-то из Изюмского направления.

— Партизанское движение стало более активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе подняли над админзданиями или на электробашнях украинские флаги, которые пока никто не снял. Или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся снимать, — рассказал Гайдай.

Кроме того, те, кто сотрудничал с оккупантами сейчас пытаются бежать в сторону Луганска и РФ.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что, несмотря на ожесточенные бои у Изюма и Лимана, российская армия продолжает наспех покидать свои позиции. Убегают не только военные, но и гауляйтеры — вывозят награбленное и семьи.

Источник: Дмитрий Орлов, Петр Андрющенко, РБК-Украина