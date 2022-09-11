Сентябрь, 11 в 13:42

В районах Изюма и Лимана продолжаются ожесточенные бои, однако оккупанты продолжают убегать и бросают на своих позициях технику, которую затем используют Вооруженные силы Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Несмотря на ожесточенные бои возле Изюма и Лимана, российская армия продолжает наспех покидать свои позиции.

Сейчас смотрят

— Убегают и оккупанты, и гауляйтеры. Оставляют награбленное. Семьи свои вывозят. И выезжают даже из городов, которые в Луганской области оккупированы еще с 2014 года, — заявил Сергей Гайдай.

Он надеется, что скоро ВСУ начнут полномасштабную деоккупацию Луганской области.

Что касается Кременной, то по словам Гайдая, государственный флаг Украины, ранее установленный партизанами, все еще на своем месте, и местные коллаборанты, видимо, просто боятся его снимать.

— Нужно будет не день или два, а возможно, неделю, и Кременную полностью деоккупируют. Пока моральный дух врага полностью заломлен, — подчеркнул глава ОВА.

В освобожденных городах и селах после деоккупации работы будет очень много, ведь будут в первую очередь заниматься разминированием территории и поиском коллаборантов, которые могли остаться и притаиться.

– Обязательно будем думать, что делать с отопительным сезоном, потому что российская армия за пять месяцев обстрелов разрушила полностью всю инфраструктуру. Работы будет много, – заметил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ВСУ получают так называемый российский ленд-лиз, потому что оккупанты на своих позициях бросают очень много техники, правда, в разном состоянии. Да и когда убегали, технику не успели повредить. Поэтому теперь это все переходит в ВСУ.

Накануне Сергей Гайдай сообщил, что в городе Кременная в нескольких местах, где были базы российских военных, прогремели взрывы.

Недавно во временно оккупированном Лисичанске Луганской области взорвали базу россиян, которая размещалась в бывшем здании СБУ.