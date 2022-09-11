Вересень, 11 в 18:08

Колаборанти намагаються першими втекти з окупованих українських територій до Росії, бо розуміють, що тут їм точно не будуть раді.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила Наталя Гуменюк, керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь.

За її словами, колаборанти хапають усе, що накрали, та тікають з України попереду окупаційних військ.

Зараз дивляться

– Вони навіть тікають попереду тих військ, які теж поступово ми відтісняємо, оскільки розуміють, що з поверненням української влади на окуповані території їм точно не радітимуть і буде надано абсолютно адекватну оцінку їхній діяльності. Тому вони намагаються евакуюватись ще до того, як почнуть відходити окупаційні війська. І вивозять все, що награбували, що нажили “непосильною” своєю співпрацею з окупантами, – сказала Гуменюк.

Своєю чергою міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що загарбники наразі агітують жителів тимчасово окупованих територій України, зокрема і “ЛНР/ДНР”, виїжджати до Росії через так зване загострення ситуації.

За словами Орлова, таке оголошення адресовано передусім колаборантам.

А в окупованому Маріуполі зафіксували колону російської військової техніки, яка рухається на виїзд із міста. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, сьогодні зранку о 08:30 колона з 12 вантажівок із боєкомплектом та позначками V рухалася по бул. Шевченко в бік Метро на виїзд із Маріуполя.

Попередньо, російська техніка рухалась орієнтовно в бік Нікольського.

На пункті пропуску у Станиці Луганській фіксується черга завдовжки 12 км. Окупанти біжать у бік Луганська та РФ. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у колоні знаходиться дуже багато підбитої техніки, яку могли притягнути десь з Ізюмського напрямку.

– Партизанський рух став активнішим, бо і в Кремінній, і в Старобільському районі підняли над адмінбудинками чи на електровежах українські прапори, які поки що ніхто не зняв. Чи окупанти поїхали, чи колаборанти бояться знімати, – розповів Гайдай.

Крім того, ті, хто співпрацював з окупантами, зараз намагаються втекти у бік Луганська і РФ.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що попри запеклі бої біля Ізюму і Лиману, російська армія продовжує поспіхом полишати свої позиції. Тікають не лише військові, а й гауляйтери – вивозять награбоване і сім’ї.

Джерело: Дмитро Орлов, Петро Андрющенко, РБК-Україна