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Факты / Україна

В Крыму или Москве: Данилов рассказал, на какой цели остановятся ВСУ

Валентина Чорна, редактор ленты
В Крыму или Москве: Данилов рассказал, на какой цели остановятся ВСУ

Вооруженные силы Украины остановятся там, где будут заканчиваться их интересы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отвечая на вопрос о целях украинских военных.

– ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств, – сказал он.

Данилов подчеркнул, что окончание войны возможно только после освобождения всех украинских территорий.

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– Но мы должны понять: если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это только вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача — сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране, — сказал секретарь СНБО.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили уже около 2 тыс. км территории Украины от российских захватчиков.

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Источник: Голос Америки
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