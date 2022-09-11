Сентябрь, 10 в 21:27

Благодаря движению украинских воинов на разных направлениях фронта с начала сентября освобождены уже около 2 тыс. км нашей территории от российских захватчиков, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

— Российская армия на днях демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. В конце концов, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет, — убежден глава государства.

Президент поблагодарил бойцов 15 Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившихся на Харьковском направлении.

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— Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые на этой неделе сделали еще более ощутимым приближение нашей победы, — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил за обеспечение ситуации в Балаклее воинов 214 отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями ГУР, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль над украинским городом.

— Лиман Донецкой области еще ждет нашего флага, и это неизбежно – Украина всегда возвращается. Мы это хорошо показываем. Вся Донетчина будет свободной, будет снова в безопасности и счастлива, как это и должно быть в Украине, должно быть повсюду на нашей земле.

Президент провел сегодня Ставку верховного главнокомандующего, во время которой заслушали доклады по ситуации на передовой от командующих оперативными направлениями и приняли необходимые решения.

– Обсудили вопросы обеспечение наших военных. Заслушали доклад министра обороны Резникова по результатам заседания в формате Рамштайн. Спасибо партнерам за поддержку, — заявил Зеленский.

Президент Украины еще раз подчеркнул, что если кто-то из российских военных или силовиков боится сейчас возвращаться в Россию – каждому, кого задержат украинские воины, обещают отношение согласно Женевским конвенциям.

Глава государства провел сегодня переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которых проинформировал его об активности ВСУ на фронте и о дальнейших перспективах.

– Предметно обсудили российские провокации на Запорожской АЭС и необходимость немедленной демилитаризации станции, немедленного выхода российских военных оттуда. Говорили и об усилении оборонной поддержки нашего государства, об усилении давления на Россию, в частности, о санкционном давлении и визовых ограничениях для граждан РФ.

Также президент поручил Кабмину проработать возможность срочных поставок Польше 100 тысяч тонн энергетического угля уже сейчас. Украина имеет в настоящее время достаточные объемы для себя и может помочь полякам подготовиться к этой зиме, уверен Зеленский.