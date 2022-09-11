Вересень, 11 в 0:51

Збройні сили України зупиняться там, де закінчуватимуться їхні інтереси. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, відповідаючи на запитання про мету українських військових.

– ЗСУ зупиняться там, де будуть закінчуватися наші інтереси. І це буде залежати від багатьох обставин, – сказав він.

Данілов наголосив на тому, що закінчення війни можливе лише після звільнення всіх українських територій.

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– Але ми маємо зрозуміти: якщо Росія залишиться в тому вигляді, в якому вона є, то це лише питання часу, коли вона зможе почати ще одну війну. Тому наше завдання – зробити Росію такою, щоб у неї не було навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідів, тим паче у такій спосіб, як вона зробила по відношенню до нашої країни, – сказав секретар РНБО.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнили вже близько 2 тис. км території України від російських загарбників.