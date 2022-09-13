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Факты / Україна

Людей расстреливали и пытали: Геращенко о зверствах оккупантов на Харьковщине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Людей расстреливали и пытали: Геращенко о зверствах оккупантов на Харьковщине
Фото: Depositphotos

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о зверствах российских оккупантов в Харьковской области.

В эфире национального телемарафона он заявил, что в освобожденной от российских захватчиков Балаклее полиция заканчивает эксгумацию тел двух граждан Украины, убитых в последние дни оккупации.

По словам Геращенко, российские военные расстреляли их в центре города рядом с блокпостом.

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— Оккупанты решили, что эти люди являются нашими диверсантами. Но это были простые гражданские. Их расстреляли, как это раньше делали в Буче, и закопали, – рассказал он.

Также Антон Геращенко добавил, что во время оккупации города Балаклея в Харьковской области российские военные хватали десятки людей и тащили в отделение полиции, где была так называемая штаб-квартира захватчиков.

Там их пытали, после чего уже никто не возвращался. Антон Геращенко заверил, что по каждому факту убийства, пыток, изнасилований будут возбуждать уголовные дела.

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