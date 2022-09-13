Людей розстрілювали і катували: Геращенко про звірства окупантів на Харківщині

Вересень, 13 в 15:00

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про звірства російських окупантів на Харківщині.

В ефірі національного телемарафону він заявив, що у звільненій від російських загарбників Балаклії поліція закінчує ексгумацію тіл двох громадян України, які були вбиті в останні дні окупації.

За словами Геращенка, російські військові розстріляли їх в центрі міста поруч із блокпостом.

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– Окупанти вирішили, що ці люди є нашими диверсантами. Але це були звичайні цивільні громадяни. Їх розстріляли, як це раніше робили в Бучі, і закопали, – розповів він.

Також Антон Геращенко додав, що під час окупації міста Балаклія на Харківщині російські військові хапали десятки людей і тягнули до відділку поліції, де була так звана штаб-квартира загарбників.

Там їх катували, після чого вже ніхто не повертався. Антон Геращенко запевнив, що за кожним фактом вбивства, катування, зґвалтування будуть порушувати кримінальні справи.