Сентябрь, 13 в 22:09

Украина вместе с партнерами создаст Фонд восстановления Украины, который станет инструментом прозрачного получения и эффективного управления и использования международной помощи для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Для того, чтобы ускорить восстановление, был создан Fast Recovery Plan.

По его словам, в Украине уже зафиксировано более 86 тыс. разрушенных объектов по всей стране. 13% разрушенных объектов Украина начала восстанавливать своими силами, но средств не хватает. Поэтому после ряда консультаций с партнерами было принято решение создать Фонд восстановления Украины.

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– Это инструмент прозрачного получения и эффективного управления и использования международной помощи на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины. Это общий проект с нашими партнерами. 75% членов наблюдательного совета – представители доноров, а руководителя Фонда будут назначать наши партнеры. 100% отчетности будет в публичном доступе, – отметил Тимошенко.

Замглавы ОП уточнил, что фонд должен заработать уже в конце ноября – начале декабря этого года.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко