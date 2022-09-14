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Факты / Україна

В ОП сообщили о создании Фонда восстановления Украины: что известно о проекте

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В ОП сообщили о создании Фонда восстановления Украины: что известно о проекте

Украина вместе с партнерами создаст Фонд восстановления Украины, который станет инструментом прозрачного получения и эффективного управления и использования международной помощи для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Для того, чтобы ускорить восстановление, был создан Fast Recovery Plan.

По его словам, в Украине уже зафиксировано более 86 тыс. разрушенных объектов по всей стране. 13% разрушенных объектов Украина начала восстанавливать своими силами, но средств не хватает. Поэтому после ряда консультаций с партнерами было принято решение создать Фонд восстановления Украины.

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– Это инструмент прозрачного получения и эффективного управления и использования международной помощи на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины. Это общий проект с нашими партнерами. 75% членов наблюдательного совета – представители доноров, а руководителя Фонда будут назначать наши партнеры. 100% отчетности будет в публичном доступе, – отметил Тимошенко.

Замглавы ОП уточнил, что фонд должен заработать уже в конце ноября – начале декабря этого года.

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Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко

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