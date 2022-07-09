Июль, 09 в 16:38

В субботу, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями строительных компаний. Темой встречи было восстановление разрушенной российскими обстрелами инфраструктуры.

Видео встречи глава государства обнародовал на официальных страницах в соцсетях.

По словам Зеленского, власти сейчас работают над восстановлением Украины. И сегодня на встрече с представителями подрядчиков строительства автодорог обсуждалось восстановление инфраструктурных объектов в условиях войны.

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– Хочу поблагодарить за то, что вы все в Украине, работаете. Спасибо за большую работу, помощь и поддержку обороны наших городов – как центральных дорог, так и местности. Что все мощные строительные компании это делали, – отметил Зеленский на встрече.

Президент подчеркнул: важно, что строительные компании продолжают работать в Украине, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск.

На встрече присутствовали представители Офиса президента Украины и министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как известно, 4-5 июля в швейцарском городе Лугано проходила Конференция по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference, URC2022) с участием более 40 государств мира и более 20 международных организаций.

На этом мероприятии был представлен масштабный план послевоенного восстановления Украины, предусматривающий три этапа. Уже сейчас он оценивается в $750 млрд. Как отмечал премьер Денис Шмыгаль, конкретный инфраструктурный ущерб, который сегодня уже рассчитан, зафиксирован на электронной карте с координатами и фотофиксацией, составляет более $100 млрд.

Участники конференции утвердили итоговую декларацию, которая предусматривает семь ключевых принципов послевоенного восстановления Украины.