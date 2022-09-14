Вересень, 13 в 22:09

Україна разом з партнерами створить Фонд відновлення України, який стане інструментом прозорого отримання та ефективного управління й використання міжнародної допомоги на відновлення зруйнованої інфраструктури.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Для того, щоб пришвидшити відбудову, було створено Fast Recovery Plan.

За його словами, в Україні уже зафіксовано понад 86 тис. зруйнованих об’єктів по всій країні. 13% зруйнованих об’єктів Україна почала відновлювати власними силами, але коштів бракує. Тому після низки консультацій з партнерами ухвалили рішення створити Фонд відновлення України.

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– Це інструмент прозорого отримання та ефективного управління й використання міжнародної допомоги на відновлення зруйнованої інфраструктури України. Це спільний проєкт з нашими партнерами. 75% членів наглядової ради – представники донорів, а керівника Фонду призначатимуть наші партнери. 100% звітності буде в публічному доступі, – зазначив Тимошенко.

Заступник голови ОП уточнив, що фонд має запрацювати вже в кінці листопада – на початку грудня цього року.

Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко