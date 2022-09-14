Сентябрь, 14 в 9:49

В городе Балаклея, долгое время находившимся под оккупацией, российские войска устроили пыточные концлагеря.

Об этом рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, в местном отделении полиции россияне организовали штаб.

Там же, в подвальных помещениях и в здании БалПечати напротив, оккупанты сделали тюрьму и пыточною для местных жителей.

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– По словам свидетелей, их пытали по-разному. Все пытки описывать не буду, скажу лишь, что “легче всего” — когда били током. Также у следователей есть информация об убитых жителях города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпосту россияне в последний день оккупации. Все детали еще выясняются, – сообщил Болвинов.

Кроме того, известно, что во время оккупации российские военные всегда держали в плену как минимум 40 человек. Их кормили дважды в день одними кашами.

Россияне искали через местных коллаборантов тех, кто служил или имел родственников в АТО. Также искали людей, которые помогали украинской армии уничтожать захватчиков.

Сергей Болвинов рассказал, что когда оккупанты отпускали много задержанных, а новых не было, то местных жителей хватали прямо на улице возле отделения полиции.

Один мужчина просидел в тюрьме россиян 46 дней. Все потому, что они нашли фото его брата в военной украинской форме.

Люди, которых российские захватчики бросали в камеры, писали на стенах количество проведенных дней в тюрьме.