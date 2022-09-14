Вересень, 14 в 9:49

У Балаклії, яка тривалий час була під окупацією, російські війська влаштували катувальні концтабори.

Про це розповів начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, у місцевому відділку поліції росіяни організували штаб.

Там же, у підвальних приміщеннях та у будівлі БалДруку навпроти, окупанти зробили тюрму та катівню для місцевих жителів.

Зараз дивляться

– За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що “найлегше” – коли били струмом. Також у слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації. Усі деталі ще з’ясовуються, – повідомив Болвінов.

Крім того, відомо, що під час окупації російські військові завжди тримали у полоні щонайменше 40 людей. Їх годували двічі на день самими лише кашами.

Росіяни шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати загарбників.

Сергій Болвінов розповів, що коли окупанти звільняли багато затриманих, а нових не було, то місцевих жителів хапали просто на вулиці біля відділку поліції.

Один чоловік просидів у тюрмі росіян 46 днів. Все через те, що вони знайшли фото його брата у військовій українській формі.

Люди, яких російські загарбники кидали у камери, на стінах писали кількість проведених днів у тюрмі.