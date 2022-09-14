Сентябрь, 14 в 14:46

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Крым и другие оккупированные россиянами территории вернутся в состав Украины.

Во время интервью в Изюме глава государства отметил, что РФ ведет и информационную войну, атакует общество телевидением и другими медиа.

— Мое послание жителям Крыма – мы вернемся. Неважно, что они слышали в течение этих 8 лет по пропагандистскому ТВ. Это не имеет значения для нас. Мы знаем, что это правда на нашей стороне. Я не знаю, когда это произойдет. Никто не знает. Мы придем, потому что это наша земля и наши люди, – заявил президент.

Отвечая на вопрос о впечатлениях от увиденного в Изюме, Зеленский сказал, что “не удивлен тем, что увидел здесь”.

Сейчас смотрят

– Это не шок для меня. Мы начали видеть те же картины из Бучи — разрушенные дома, убитые люди. Это часть нашей современной истории, – сказал он.

Также Зеленский поблагодарил международные следственные комиссии, которые проводят расследования по преступлениям России.