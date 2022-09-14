Сентябрь, 14 в 13:23

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов город Изюм Харьковской области.

Зеленский в освобожденном от россиян Изюме поднял флаг Украины / 9 фотографий

В присутствии главы государства военные подняли флаг Украины.

– Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины, – отметил глава страны, прибыв в город.

Сине-желтый флаг, который уже развевается в деоккупированном Изюме, уверяет Владимир Зеленский, будет в каждом украинском городе и селе.

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– Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе, – подытожил президент Украины.

О том, что ВСУ заходят в Изюм, стало известно 10 сентября.

По предварительным подсчетам, российские захватчики уничтожили в городе около 80% инфраструктуры.

За время оккупации погибли около тысячи гражданских.

В настоящее время в городе находятся около 10 тыс. жителей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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