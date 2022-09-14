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Факты / Україна

Зеленский в освобожденном от россиян Изюме поднял флаг Украины

Татьяна Забожко, редактор ленты
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Фото: Офис президента

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов город Изюм Харьковской области.

Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Зеленский в освобожденном от россиян Изюме поднял флаг Украины / 9 фотографий

В присутствии главы государства военные подняли флаг Украины.

– Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины, – отметил глава страны, прибыв в город.

Сине-желтый флаг, который уже развевается в деоккупированном Изюме, уверяет Владимир Зеленский, будет в каждом украинском городе и селе.

Сейчас смотрят

– Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе, – подытожил президент Украины.

О том, что ВСУ заходят в Изюм, стало известно 10 сентября.

По предварительным подсчетам, российские захватчики уничтожили в городе около 80% инфраструктуры.

За время оккупации погибли около тысячи гражданских.

В настоящее время в городе находятся около 10 тыс. жителей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис президента
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