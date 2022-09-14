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Факти / Україна

Зеленський: Ми повернемося на всі окуповані території та в Крим

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Крим та інші окуповані росіянами території повернуться до складу України.

Під час інтерв’ю в Ізюмі глава держави зазначив, що РФ веде й інформаційну війну, атакує суспільство телебаченням та іншими медіа.

– Моє послання жителям Криму – ми повернемося. Не має значення, що вони чули протягом цих 8 років з пропагандистського ТБ. Це не має значення для нас. Ми знаємо, що правда на нашій стороні. Я не знаю, коли це станеться. Ніхто не знає. Ми прийдемо, тому що це наша земля і наші люди, – заявив президент.

Відповідаючи на запитання про враження від побаченого в Ізюмі, Зеленський сказав, що “не здивований тим, що побачив тут”.

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– Це не шок для мене. Ми почали бачити ті самі картини з Бучі – зруйновані будинки, вбиті люди. Це частина нашої сучасної історії, – сказав він.

Також Зеленський подякував міжнародним слідчим комісіям, які проводять розслідування щодо злочинів Росії.

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