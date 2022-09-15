Не признает собственные паспорта: РФ не пропускает через границу с документами “ЛДНР”

Сентябрь, 15 в 12:53

С ходом контрнаступления ВСУ настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО меняются. Так, увеличивается количество людей, которые недовольны ходом проведения так называемой “специальной операции” и действиями российского правительства.

— Господствует мнение, что РФ сдает интересы “республик”. Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО у российских паспортов нет юридической силы на территории РФ. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из “ЛДНР” по такому паспорту, на российской границе объясняют, что “вы никто и зовут вас никак”, — отмечается в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Кроме того, среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) ВС РФ распространяется информация, что к 1.12.2022 году должен завершиться один из этапов так называемой “специальной операции”.

После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений ВС РФ. Вроде бы, эти территории будут переданы под контроль так называемым “добровольческим батальонам” вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.