Не визнає власні паспорти: РФ не пропускає через кордон з документами “ЛДНР”

Вересень, 15 в 12:53

З ходом контрнаступу ЗСУ настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО змінюються. Так, більшає людей, які невдоволені ходом проведення так званої “спеціальної операції” та діями російського уряду.

– Панує думка, що РФ здає інтереси “республік”. Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ. Принаймні тим, хто намагався виїхати із “лднр” за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що “ви ніхто і звати вас ніяк”, – зазначається у повідомленні ГУР Міноборони України.

СтратКом ЗСУ публікує фотографії наметового містечка для колаборантів у Бєлгородській народній республіці.

– Тепер і назавжди, це буде їх дім, бо в Україну ходу немає, а в кацапстані вони будуть хіба що для пропагандистських роліків потрібні. Всі паспорти, які їм були видані – не є дійсними на території кацапстану, а отже і на роботу вони офіційно не влаштуються, – йдеться у повідомленні.

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Крім того, серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) ЗС РФ шириться інформація, що до 01.12.2022 має завершитись один із етапів так званої “спеціальної операції”.

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Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів ЗС РФ. Начебто, ці території буде передано під контроль так званим “добровольчим батальйонам” на кшталт 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.