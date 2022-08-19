Получил паспорт “ЛНР” — иди на фронт: оккупанты проводят принудительную мобилизацию

Август, 19 в 8:46

Российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию в захваченных летом городах. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупировав города и села Луганщины, россияне сначала утверждали, что принудительная мобилизация будет проводиться только на захваченных в 2014 году территориях.

Но мужчины постепенно пропадали в Старобельске, Беловодске и даже в недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске. Некоторые успевали сказать родным, что якобы едут по делам в Луганск, но не вернулись до сих пор.

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– Когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию решили проводить по всей территории Луганщины. На днях издали даже соответствующее “распоряжение”. Получил паспорт “ЛНР”, которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, — иди на фронт, — объяснил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери.