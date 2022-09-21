Сентябрь, 21 в 11:06

Российские войска начали более активно применять дроны-камикадзе для поражения объектов гражданской инфраструктуры.

В Оперативном командовании Юг отмечают, что ударные дроны армия РФ направляет, в частности, в тыловые районы, что на существенном расстоянии от линии фронта.

Двумя такими дронами оккупанты атаковали прибрежную зону Очакова Николаевской области.

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Один сбили украинские защитники. Другой ударом по побережью самоликвидировался.

Люди в момент вражеской атаки не пострадали.

Благодаря частям сбитого дрона удалось идентифицировать дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские оккупационные войска маркируют как Герань-2.

Это 200-килограммовый барражирующий боеприпас с размахом крыльев 2,5 метра.

Добавим, что впервые ударный иранский беспилотник Shahed-136 был сбит неделю назад в районе Купянска Харьковской области.

Еще два вражеских беспилотника Орлан-10 ВСУ сбили 20 сентября в районе Муравьевки Николаевской области.

Всего за сутки приземлено семь российских беспилотников.

К слову, в небе над Чаривным Херсонской области украинские защитники накануне уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: kms_d4k