В районе Купянска ВСУ впервые сбили иранский ударный беспилотник

Сентябрь, 13 в 10:59

В районе Купянска Харьковской области, недавно освобожденного от оккупантов, замечен ударный иранский безполотник Shahed-136, который, вероятно, использовался российскими оккупантами.

Об этом сообщил в Twitter украинский офицер с никнеймом Максим @ kms_d4k.

Он также выложил фото сбитого БПЛА.

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Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS — Максим (@kms_d4k) September 13, 2022

Ранее в Институте изучения войны (ISW) предположили, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников, надеясь на получение военных самолетов Су-35.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 202-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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