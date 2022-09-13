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Факты / Україна

В районе Купянска ВСУ впервые сбили иранский ударный беспилотник

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник

В районе Купянска Харьковской области, недавно освобожденного от оккупантов, замечен ударный иранский безполотник Shahed-136, который, вероятно, использовался российскими оккупантами.

Об этом сообщил в Twitter украинский офицер с никнеймом Максим @ kms_d4k.

Он также выложил фото сбитого БПЛА.

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Ранее в Институте изучения войны (ISW) предположили, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников, надеясь на получение военных самолетов Су-35.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 202-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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