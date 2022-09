В районе Купянска ВСУ впервые сбили иранский ударный беспилотник

В районе Купянска Харьковской области, недавно освобожденного от оккупантов, замечен ударный иранский безполотник Shahed-136, который, вероятно, использовался российскими оккупантами.

Об этом сообщил в Twitter украинский офицер с никнеймом Максим @ kms_d4k.

Он также выложил фото сбитого БПЛА.

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS

— Максим (@kms_d4k) September 13, 2022