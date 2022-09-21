РФ атакувала Очаків іранськими дронами-камікадзе Shahed-136
Російські війська почали активніше застосовувати дрони-камікадзе для ураження об’єктів цивільної інфраструктури.
В Оперативному командуванні Південь зауважують, що ударні дрони армія РФ скеровує, зокрема, в тилові райони, що на суттєвій відстані від лінії фронту.
Двома такими дронами окупанти атакували прибережну зону Очакова Миколаївської області.
Один збили українські захисники. Інший ударом по узбережжю самоліквідувався.
Люди в момент ворожої атаки не постраждали.
Завдяки частинам збитого дрону вдалося ідентифікувати дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупаційні війська маркують як Герань-2.
Це 200-кілограмовий боєприпас із розмахом крил 2,5 метри, що баражує.
Додамо, що вперше ударний іранський безпілотник Shahed-136 було збито тиждень тому в районі Куп’янська Харківської області.
Ще два ворожі безпілотники Орлан-10 ЗСУ збили 20 вересня в районі Мурахівки Миколаївської області.
Загалом за добу приземлено сім російських безпілотників.
До слова, у небі над Чарівним Херсонської області українські захисники напередодні знищили ворожий штурмовик Су-25.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь
Фото: kms_d4k