РФ атакувала Очаків іранськими дронами-камікадзе Shahed-136

Вересень, 21 в 11:06

Російські війська почали активніше застосовувати дрони-камікадзе для ураження об’єктів цивільної інфраструктури.

В Оперативному командуванні Південь зауважують, що ударні дрони армія РФ скеровує, зокрема, в тилові райони, що на суттєвій відстані від лінії фронту.

Двома такими дронами окупанти атакували прибережну зону Очакова Миколаївської області.

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Один збили українські захисники. Інший ударом по узбережжю самоліквідувався.

Люди в момент ворожої атаки не постраждали.

Завдяки частинам збитого дрону вдалося ідентифікувати дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупаційні війська маркують як Герань-2.

Це 200-кілограмовий боєприпас із розмахом крил 2,5 метри, що баражує.

Додамо, що вперше ударний іранський безпілотник Shahed-136 було збито тиждень тому в районі Куп’янська Харківської області.

Ще два ворожі безпілотники Орлан-10 ЗСУ збили 20 вересня в районі Мурахівки Миколаївської області.

Загалом за добу приземлено сім російських безпілотників.

До слова, у небі над Чарівним Херсонської області українські захисники напередодні знищили ворожий штурмовик Су-25.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

Фото: kms_d4k