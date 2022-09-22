Сентябрь, 22 в 1:34

Пять боевых командиров, которые были обменены на 55 российских оккупантов, находятся в Турции в безопасности и под личным протекторатом турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Об этом президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения в эфире национального телемарафона.

— Мы возвращаем домой наших людей. Только что завершился обмен. Сегодня у нас 215 хороших новостей. 215. Это однозначная победа для нашего государства, для всего нашего общества, а главное — для 215 семей, которые смогут увидеть своих близких в безопасности, — сказал президент.

Он перечислил только трех освобожденных из российского плена украинцев, это три героя Украины: Евгений Бова, Лев Пашко и Денис Прокопенко.

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— В общем 108 бойцов Азова, 188 героев Азовстали и Мариуполя. Восемь ранены во время российского теракта в Еленовке. Это воины Нацгвардии, нашей армии, военно-морских сил, пограничники, полицейские, теробороновцы, работники СБУ и другие, — рассказал президент.

Кроме того, президент сообщил, что были освобождены известный фотограф с Азовстали Дмитрий Казацкий, Николай Кущ и Константин Никитенко, которых боевики приговорили к смертной казни. Екатерина Полищук (Пташка), Марьяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецкая, Зоряна Репецкая, Анастасия Черненко.

— Мы помним обо всех наших людях и пытаемся спасти каждого украинца. В этом смысл Украины, наша сущность. Этим мы отличаемся от врага. Мы ценим каждую жизнь и обязательно сделаем все, чтобы спасти всех, кто находится в российском плену, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что операция по обмену украинских военных готовилась довольно долго и в обмене есть несколько составляющих.

— Первая составляющая, мы обменяли одного фаната России (речь идет о Викторе Медведчуке, — Ред.) на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе СБУ. Мы говорили, настаивали и число 50 выросло до 200. Они уже в Украине, — сказал президент.

Владимир Зеленский заявил, что это хороший результат, потому что освобождено даже больше, чем 200 человек, поскольку несколько освобожденных украинцев находились в плену россиян в состоянии беременности и уже планируют стать мамой.

— Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко, а он прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством. Украина получила от него все, что необходимо для установления правды в рамках уголовных производств, — пояснил президент.

Второй составляющей украинский глава государства назвал обмен пяти боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего и дольше всего.

— Пять супергероев. В обмен на них мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сочувствия, ни вообще каких-либо слов. Тех, кто воевал против Украины и тех, кто предал Украину. Тех, кто нам с вами точно не нужен, — сказал президент.

Владимир Зеленский рассказал, что смог договориться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, что пять украинских боевых командиров будут проходить восстановление в безопасности, комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции на время до конца войны. В то же время Украина обеспечит семьям защитников Азовстали возможность увидеться с украинскими героями.

Речь идет о Сергее Волынском, Святославе Паламаре, Денисе Прокопенко, Олеге Хоменко, Денисе Шлеге.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина смогла договориться об обмене иностранных граждан, которые находились в российском плену.

— В свое время мы обсуждали это с Борисом Джонсоном… Теперь домой вернутся пять граждан Великобритании, два гражданина США, один гражданин Марокко, один гражданин Швеции и один гражданин Хорватии. Враг назначил им приговор: долгий срок заключения или смертную казнь, но мы спасли им жизнь, — рассказал он.

Президент сообщил, эти иностранные защитники Украины будут возвращены домой при посредничестве Саудовской Аравии.

Владимир Зеленский также рассказал об украинских чиновниках, благодаря которым удалось провести этот обмен: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк и нардеп Рустем Умеров.

Он рассказал, что 22 сентября будут представлены больше деталей по реализации обмена.