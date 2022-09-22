Сентябрь, 22 в 0:28

Украина смогла вернуть пятерых известных украинских офицеров, которые обороняли Мариуполь от российского нашествия. Кроме защитников Азовстали, удалось освободить и украинского медика-добровольца Пташку.

Соответствующая информация распространяется в СМИ.

Факты ICTV собрали краткие сведения о возвращенных украинских героях.

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Денис Прокопенко

Прокопенко (Редис) отмечен наградой Герой Украины, является командиром полка Азов.

Участие в антитеррористической операции на востоке Украины принимает с 2014 года.

Во время защиты Мариуполя и окружения комбината Азовсталь фактически стал голосом полка Азов, когда регулярно записывал видео о ситуации на заводе.

Сергей Волынский

Волынский, с позывным Волына, является еще одним легендарным защитником из 36 бригады морской пехоты. Получил государственный орден Богдана Хмельницкого.

Именно под командованием Сергея Волынского бригада морпехов успешно соединилась с полком Азов и продолжила сопротивление против России. Также оборонял комбинат Азовсталь во время российского нашествия в Мариуполе.

Денис Шлега

Шлега — украинский военнослужащий, полковник Национальной гвардии Украины. В 2022 году стал кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Святослав Паламар

Святослав Паламар — капитан, заместитель командира полка Азов Национальной гвардии Украины. На российско-украинской войне — с августа 2014 года.

Также защищал Мариуполь от российского вторжения на территории завода Азовсталь.

Евгений Бова

Бова — украинский военнослужащий, Герой Украины, майор ВСУ и командир 1 отдельного батальона морской пехоты с 2018 года.

В апреле 2022 года, после того как командир 36 ОБрМП Владимир Баранюк попал в плен во время обороны Мариуполя, Евгений Бова принял командование бригадой на себя. После этого отдал приказ на выход из города.

Екатерина Полищук

Екатерина, известная под позывным Пташка, успела поразить весь мир проникновенным исполнением песен на Азовстали.

Украинская поэтесса и парамедик-доброволец Нацгвардии из медбатальона Госпитальеры. С 2022 года является почетным гражданином города Тернополь, откуда родом.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в рамках обмена между Украиной и РФ удалось вернуть около 200 украинских защитников.