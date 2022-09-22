Вересень, 22 в 1:34

П’ять бойових командирів, які були обмінені на 55 російських окупантів, знаходяться в Туреччині у безпеці та під особистим протекторатом турецького лідера Реджепа Ердогана.

Про це президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення в етері національного телемарафону.

– Ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін. Сьогодні у нас 215 хороших новин. 215. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства, а головне – для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких у безпеці, – сказав президент.

Він перелічив лише трьох звільнених з російського полону українців, це три герої України: Євгеній Бова, Лев Пашко та Денис Прокопенко.

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– Загалом 108 бійців Азову, 188 героїв Азовсталі і Маріуполя. Восьмеро поранені під час російського теракту в Оленівці. Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ та інші, – розповів президент.

Крім того, президент повідомив, що були звільнені відомий фотограф з Азовсталі Дмитро Козацький, Микола Кущ і Костянтин Нікітенко, яких бойовики засудили на смертну кару. Катерина Поліщук (Пташка), Мар’яна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька, Анастасія Черненко.

– Ми пам’ятаємо про усіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. В цьому сенс України, наша сутність. Цим ми відрізняємось від ворога. Ми цінуємо кожне життя і обов’язково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер розповів, що операція з обміну українських військових готувалась доволі довго і в обміні є кілька складових.

– Перша складова, ми обміняли одного фаната Росії (йдеться про Віктора Медведчука, – Ред.) на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі СБУ. Ми говорили, наполягали і число 50 зросло до 200. Вони вже в Україні, – сказав президент.

Володимир Зеленський заявив, що це гарний результат, бо звільнено навіть більше, ніж 200 осіб, оскільки декілька звільнених українців знаходились в полоні росіян у стані вагітності і вже планують стати мамою.

– Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода, а він пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього усе, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень, – пояснив президент.

Другою складовою український глава держави назвав обмін п’ятьох бойових командирів, за яких довелось поборотись найбільше і найдовше.

– П’ять супергероїв. В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України і тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен, – сказав президент.

Володимир Зеленський розповів, що зміг домовитись з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, що п’ять українських бойових командирів будуть проходити відновлення в безпеці, комфортних умовах та під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни. Водночас Україна забезпечить родинам захисників Азовсталі можливість побачитись з українськими героями.

Йдеться про Сергія Волинського, Святослава Паламаря, Дениса Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлег.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна змогла домовитись про обмін іноземних громадян, які перебували у російському полоні.

– Свого часу ми обговорювали це з Борисом Джонсоном… Тепер додому повернуться п’ять громадян Великої Британії, два громадянина США, один громадянин Марокко, один громадянин Швеції та один громадянин Хорватії. Ворог призначив їм вирок: довгий термін ув’язнення чи смертну кару, але ми врятували їм життя, – розповів він.

Президент повідомив, ці іноземні захисники України будуть повернуті додому за посередництва Саудівської Аравії.

Володимир Зеленський також розповів про українських посадовців, завдяки яким вдалось провести цей обмін: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник ГУР МО Кирило Буданов, очільник СБУ Василь Малюк і нардеп Рустем Умеров.

Він розповів, що 22 вересня будуть представлено більше деталей щодо реалізації обміну.