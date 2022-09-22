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Факты / Україна

Прокопенко, Волына, Пташка: Украина освободила 215 военных из плена РФ

Илья Нежигай, редактор ленты
Прокопенко, Волына, Пташка: Украина освободила 215 военных из плена РФ
Фото: МВД

Украина смогла вернуть 215 пленных военных, среди которых 124 офицера, которые были заложниками России с конца мая.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время доклада президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщается, среди освобожденных — немало бойцов полка Азов, нацгвардии, СБУ и морских пехотинцев.

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Кроме того, в рядах освобожденных из плена украинцев находятся:

  • Герой Украины, командир Азова — Денис Прокопенко (Редис),
  • Святослав Паламар,
  • Сергей Волынский (Волына),
  • Олег Хоменко,
  • Денис Шлега,
  • Герой Украины Евгений Бова.
  • Екатерина Полищук (Пташка).

Украинским властям также удалось освободить беременных военнослужащих, которые находились в плену:

  • Марьяну Мамонову,
  • Яну Шумовецкую,
  • Анастасию Черненькую.

По просьбе международных партнеров мы также вернули 10 иностранцев-защитников Украины, граждан пяти государств, которые очень сильно нам помогают.

Освобожденных защитников-иностранцев доставили 21 сентября на территорию королевства Саудовская Аравия в городе Эр-Рияд.

Воинов удалось вернуть благодаря усилиям президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, при содействии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Прокопенко, Волына, Пташка: Украина освободила 215 военных из плена РФ / 4 фотографии

Таким образом, вместе с более чем двумя сотнями украинских воинов, сегодня на свободе оказались пятеро граждан Великобритании, двое граждан Соединенных Штатов Америки и по одному представителю Швеции, Хорватии и Марокко.

200 защитников удалось обменять на предателя Виктора Медведчука, который уже дал все необходимые следствию показания. А за самых известных украинских героев Украина отдала 55 российских пленных, сообщил глава Офиса президента Украины.

— Мы были готовы обменять его на хотя бы одного защитника Азовстали, а получилось вот сколько людей вернуть, — заявил Зеленский.

Во время доклада Владимиру Зеленскому правоохранители сообщили, что сейчас командиры Азова уже в безопасности — в Турции.

В будущем стороны планируют провести обмен всех на всех. В данный момент Украина занимается этим вопросом вместе с ООН и президентом Турции. Сейчас Украина имеет плененных россиян, среди которых офицеры, взятые в плен во время контрнаступления ВСУ на Харьковщине. Кроме того, украинские военные продолжают контрнаступление, что обеспечит дальнейшее увеличение обменного фонда.

Напомним, защитники Азовстали были в плену оккупантов с конца мая.

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