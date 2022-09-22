Вересень, 22 в 0:40

Україна змогла повернути 215 полонених військових, серед яких 124 офіцери, які були заручниками Росії із кінця травня.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час доповіді президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляється, серед звільнених – чимало бійців полку Азов, нацгвардії, СБУ та морських піхотинців.

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Отже, серед звільнених з полону українців є:

Герой України, командир Азову Денис Прокопенко (Редіс),

(Редіс), Святослав Паламар ,

, Сергій Волинський (Волина),

(Волина), Олег Хоменко ,

, Денис Шлега ,

, Герой України Євгеній Бова ,

, Катерина Поліщук (Пташка).

Українській владі також вдалося звільнити вагітних військовослужбовиць, які перебували у полоні:

Мар’яну Мамонову ,

, Яну Шумовецьку ,

, Анастасію Черненьку.

На прохання міжнародних партнерів ми також повернули 10 іноземців – захисників України, громадян п’ятьох держав, які дуже сильно нам допомагають.

Визволених захисників-іноземців доставили 21 вересня на територію королівства Саудівська Аравія в місті Ер-Ріяд.

Воїнів вдалося повернути завдяки зусиллям президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за сприяння спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Прокопенко, Волина, Пташка: Україна звільнила 215 військових із полону РФ / 3 фотографии

Таким чином, разом з понад двома сотнями українських воїнів, сьогодні на волі опинилися п’ятеро громадян Великобританії, двоє громадян Сполучених Штатів Америки та по одному представнику Швеції, Хорватії та Марокко.

200 захисників вдалося обміняти на зрадника Віктора Медведчука, який уже дав усі потрібні слідству покази. А за найвідоміших українських героїв Україна віддала 55 російських полонених, повідомив голова Офісу президента України.

– Ми були готові обміняти його на хоча б одного захисника Азовсталі, а вийшло ось скільки людей повернути, – заявив Зеленський.

Під час доповіді Володимиру Зеленському правоохоронці повідомили, що зараз командири Азова вже у безпеці – в Туреччині.

У майбутньому сторони планують провести обмін всіх на всіх. Наразі Україна займається цим питанням разом із ООН та президентом Туреччини. Україна вже має полонених росіян, серед яких офіцери, взяті у полон під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Крім того, українські військові продовжують контрнаступ, що забезпечити подальше збільшення обмінного фонду.

Нагадаємо, оборонці Азовсталі перебували в полоні окупантів з кінця травня.