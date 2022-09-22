Сентябрь, 22 в 2:55

Украина готова к честному и справедливому миру, который имеет пять предпосылок.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

— Против Украины совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания. Совершено преступление против наших государственных границ. Совершено преступление против жизни наших людей. Совершено преступление против достоинства наших женщин и мужчин. Совершено преступление против ценностей, которые делают всех нас с вами сообществом объединенных наций. И Украина требует наказания за попытку украсть нашу территорию. Наказания за убийство тысяч людей. Наказание за пытки и унижение женщин и мужчин, — сказал он.

Президент добавил, что Украина также требует наказания за катастрофическую турбулентность, которую Россия спровоцировала своей незаконной войной, и не только для украинцев, но и для всего мира — для каждой нации, которая представлена в этом зале Генеральной Ассамблеи ООН.

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— Я обращаюсь от имени государства, которое вынуждено защищаться. Но которое имеет формулу мира. Я обращаюсь к каждому и каждой, кто хочет услышать, как достичь мира. Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в схожих с нашими обстоятельствах. Это формула, которая наказывает за преступление, защищает жизнь, восстанавливает безопасность и территориальную целостность, гарантирует безопасность и предусматривает решимость, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что есть пять предпосылок мира.

— Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир хочет мира. И мы увидели, кто единственный хочет войны. Есть только один субъект среди всех государств — членов ООН, который сейчас сказал бы, если бы мог меня перебить, что он доволен этой войной — своей войной. Но мы не дадим этому субъекту нас перевесить, хотя это и самое большое по размерам государство мира, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина показала силу на поле боя, пользуясь своим неотъемлемым правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

— И никто не упрекнет нас сейчас или в будущем слабостью или неспособностью бороться за себя, за свою независимость. Мы достигаем результата в этой борьбе и видим, каким будет завершение этой войны и что станет гарантиями стабильного мира, — заявил украинский лидер.

Президент Украины добавил, что Устав ООН провозглашает равенство наций, и Украина доказала, что является равной среди равных. Также Устав защищает нерушимость границ, и Украина подтверждает линию нашей границы, изгоняя оккупантов за нее. Кроме того, Устав ООН фиксирует ценность прав человека, достоинства и жизни, и мы тоже фиксируем их — каждым освобожденным от российской оккупации украинским городом.

— Эта война не была спровоцирована нами. Мы провели 88 раундов переговоров в разных форматах, чтобы не допустить этой войны, — это только за время с начала моего президентства и до 24 февраля этого года, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия не только не прекратила преступления агрессии, которую начала еще в 2014 году, а перевела его в полномасштабное вторжение.

— И мы не имеем другого выбора, чем защищаться. Мы это и делаем. Мы выталкиваем агрессора за международно признанную границу Украинского государства. И это — первый пункт нашей формулы мира. Комплексный пункт. Наказание, — сказал президент.

Наказание

Он пояснил, что Россия заслуживает наказания за преступление агрессии.

— Наказание за нарушение границ. Наказание, которое должно действовать, пока не будет восстановлена международно признанная граница. Пока агрессия не прекратится. И пока не будет полной компенсации за войну, — пояснил он.

Владимир Зеленский добавил, что санкции против агрессора являются частью формулы мира, как и блокирование торговли и отношений с Россией.

— И пока агрессор является стороной принятия решений в международных организациях, его надо изолировать в них, по крайней мере на время агрессии. Лишить права голоса. Лишить прав делегации. Лишить права вето, если это член Совбеза ООН. То есть наказать внутри институтов, — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что должен быть создан специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии против Украины.

— Это то, что станет сигналом для всех потенциальных агрессоров, что они должны ценить мир, иначе будут привлечены к ответственности миром. Мы подготовили конкретные шаги для создания такого трибунала. Они будут представлены всем государствам, — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что Украина обратится в Генеральную Ассамблею ООН по поддержке необходимости создания и международного компенсационного механизма.

— Россия должна заплатить за эту войну своими активами. Это также наказание. Это одно из самых страшных наказаний для российских чиновников, которые ценят деньги превыше всего, — сказал он.

Второй пункт формулы мира — защита жизни

— Сейчас, пока продолжаются заседания Генеральной Ассамблеи, в украинском городе Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел из массового захоронения, которое появилось, когда эту территорию контролировали российские войска. Там обнаружены тела женщин и мужчин, детей и взрослых, гражданских и военных. 445 могил, — напомнил украинский лидер.

Президент Украины рассказал, что во время эксгумации была найдена семья, которая погибла под завалами дома после российского авиаудара: отец, мать, девочки шести и восьми лет, бабушка и дедушка.

— Там мужчина, которого задушили веревкой. Там женщина со сломанными ребрами и ранами на теле. Там мужчина, которого кастрировали перед убийством, и это далеко не первый такой факт, — рассказал украинский глава государства.

Он призвал страны Генассамблеи ООН спросить у представителей России, почему у российских военных такая тяга к кастрации и что делают с ними самими, чтобы они желали делать такое с другими.

— Единственное, чем отличается массовое захоронение в Изюме от того, что мир увидел в Буче, это, собственно, захоронение. Российская армия дольше находилась в Изюме, и поэтому тела убитых все же закопаны, а не разбросаны по улицам, — пояснил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна защищать жизнь, как это должен делать и весь мир и каждое государство, против которого направлена вооруженная агрессия.

— Если для этого надо помочь оружием или снарядами — это должно быть. Если для этого нужно помочь финансами, это должно быть. Если для этого надо помочь разведданными, это должно быть. А вот чего не должно быть, так это обмана, — пояснил президент.

Владимир Зеленский добавил, что Украина может вернуть украинский флаг на всю территорию Украины, но для этого нужно время.

— Мы пытались это ускорить. Мы пытались реализовать базовые положения Устава ООН для Украины путем переговоров. Но Россия боится настоящих переговоров и не хочет выполнять любые справедливые международные обязательства. Врет всем, как это типично для агрессоров. Для террористов, — сказал президент.

Он напомнил, что сейчас, когда Россия говорит о переговорах, она хочет лишь притормозить свое отступление.

— Россия хочет перезимовать на захваченной территории Украины и подготовить силы для попытки нового наступления. Для новых Буч, новых Изюмов… Или хотя бы обеспечить себе фортификацию на захваченной земле и скрытую мобилизацию дома. Мы не можем согласиться на отложенную войну. Потому что она будет еще горячее, чем сейчас, — пояснил Владимир Зеленский.

Он пояснил, что для Украины это война за жизнь.

— Поэтому мы нуждаемся в оборонительной поддержке — оружии, технике и снарядах. Наступательных вооружений — достаточно дальнобойных, чтобы освободить нашу землю. И защитных систем, прежде всего противовоздушной обороны. И мы нуждаемся в финансовой поддержке, чтобы сохранить внутреннюю стабильность и выполнять социальные обязательства перед нашими людьми, — сказал Владимир Зеленский.

Третий пункт — восстановление безопасности и территориальной целостности

— Посмотрите, сколько элементов глобальной безопасности Россия подорвала своей войной. Безопасность мореплавания, продовольственную безопасность, радиационную безопасность, энергетическую безопасность и безопасность от оружия массового поражения, — сказал он.

Президент напомнил, что накануне заседания Генеральной ассамблеи Россия ударила ракетами по Южно-Украинской АЭС.

— Взрывом задело здания станции — выбило окна, повредило стены. Ракеты разорвались всего в 300 метрах от стен реакторов. И это после того, как появился четкий призыв МАГАТЭ к России остановить любую враждебную активность против любых атомных объектов Украины, в частности против Запорожской атомной станции — крупнейшей в Европе, которую Россия превратила в мишень. И это делает мишенью всех вас, — рассказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что российский радиационный шантаж является тем, что должно волновать каждого и каждую из участников ГА ООН, потому что никто из них не найдет вакцины от лучевой болезни.

Президент подчеркнул, что миру надо сделать только один сильный шаг, после которого все станет ясно и время для этого шага уже давно наступило.

— Этот шаг расставит все по местам. После российского ракетного террора. После массовых убийств. После Мариуполя. После сожжения российскими военными украинских пленных в Еленовке. После блокады портов. После ударов российских танков и ракет по атомным станциям. И после угроз применить ядерное оружие, которые стали правилом, а не исключением для российских пропагандистов… Надо признать наконец Россию государством — спонсором терроризма. На всех уровнях. Во всех странах, исповедующих ценности мира и защиты человеческой жизни. Юридически. Политически, — сказал он.

Президент добавил, что если страны не имеют юридического механизма, то они могут принять политическое решение, на уровне парламентов.

— Это фундамент для восстановления элементов глобальной безопасности. Если этот сильный шаг будет сделан, отпадут сомнения, делать ли другие жизненно необходимые шаги. И очень чувствительное — это граница, это территориальная целостность. Когда кто-то один пытается украсть территорию другого, это ставит под удар все государства мира, — сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что глобальную безопасность невозможно восстановить без восстановления территориальной целостности того, против кого была направлена вооруженная агрессия.

Четвертый пункт — это гарантии безопасности

Президент подчеркнул, что Украина имеет предложения по модернизации архитектуры безопасности для Украины, а следовательно, и для Европы и мира, которая не допустит больше никакой агрессии против нас. Мы уже представляем их партнерам.

— Это предложения юридически обязательных многосторонних и двусторонних договоров. Это условия, при которых гаранты должны действовать, и время, за которое их действия должны принести результат — результат на земле, на море, в воздухе, в дипломатии и политике, в экономике и финансах, в обеспечении оружием и разведданными, — пояснил президент.

Пятый пункт украинской формулы мира — решительность

Владимир Зеленский заявил, что решимость является тем, без чего другие четыре пункта не будут работать.

— Это наша решимость бороться. Это решимость партнеров помогать нам, а следовательно, самим себе. И это решимость мира объединиться вокруг того, кто борется против вооруженной агрессии. Решимость мира поставить на место одного, который угрожает всем, — пояснил он.

Итог

— Это формула преступления и наказания, что уже хорошо известно России. И это формула справедливости и правопорядка, которую России еще предстоит изучить. Как и любым другим потенциальным агрессорам. Чего нет в нашей формуле? Нейтральности, — сказал он.

Президент подчеркнул, что те, кто говорит о нейтральности, когда человеческие ценности и мир под ударом, имеют в виду совсем другое.

— Они говорят о равнодушии. Каждый сам за себя. Вот о чем они говорят. Интересуются проблемами друг друга условно. Заботятся друг о друге формально. Протокольно сочувствуют. И поэтому так же условно, формально и протокольно делают вид, будто защищают кого-то, а на самом деле — только свои узкие интересы. Вот это и создает условия для войны. Вот это и надо исправить, чтобы создать условия для мира. Нужна только решимость, — сказал он.

Напомним, президент Украины в ночь на 22 сентября объявил, что из плена Российской Федерации украинские спецслужбы смогли вернуть 215 воинов, которые воевали против российского захватчика.