Вересень, 22 в 2:55

Україна готова до чесного й справедливого миру, який має пʼять передумов.

Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

– Проти України скоєно злочин, і ми вимагаємо справедливого покарання. Скоєно злочин проти наших державних кордонів. Скоєно злочин проти життя наших людей. Скоєно злочин проти гідності наших жінок і чоловіків. Скоєно злочин проти цінностей, які роблять усіх нас із вами спільнотою об’єднаних націй. І Україна вимагає покарання за спробу вкрасти нашу територію. Покарання за вбивство тисяч людей. Покарання за катування й приниження жінок і чоловіків, – сказав він.

Президент додав, що Україна також вимагає покарання за катастрофічну турбулентність, яку Росія спровокувала своєю незаконною війною, і не тільки для українців, а й для всього світу – для кожної нації, яка представлена в цьому залі Генеральної Асамблеї ООН.

Зараз дивляться

– Я звертаюся від імені держави, яка змушена захищатися. Але яка має формулу миру. Я звертаюсь до кожного й кожної, хто хоче почути, як досягти миру. Я представлю формулу, яка може спрацювати не тільки для нас, а й для всіх, хто може опинитись у схожих із нашими обставинах. Це формула, яка карає за злочин, захищає життя, відновлює безпеку й територіальну цілісність, гарантує безпеку та передбачає рішучість, – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що є п’ять передумов миру.

– Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ хоче миру. І ми побачили, хто єдиний хоче війни. Є лише один суб’єкт серед усіх держав – членів ООН, який зараз сказав би, якби міг мене перебити, що він задоволений цією війною – своєю війною. Але ми не дамо цьому суб’єкту нас переважити, хоч це і найбільша за розмірами держава світу, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна показала силу на полі бою, користуючись своїм невід’ємним правом на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

– І ніхто не дорікне нам зараз чи в майбутньому слабкістю чи нездатністю боротися за себе, за свою незалежність. Ми досягаємо результату в цій боротьбі й бачимо, яким буде завершення цієї війни та що стане гарантіями стабільного миру, – заявив український лідер.

Президент України додав, що Статут ООН проголошує рівність націй, і Україна довела, що є рівною серед рівних. Також Статут захищає непорушність кордонів, і Україна підтверджує лінію нашого кордону, виганяючи окупантів за неї. Крім того, Статут ООН фіксує цінність прав людини, гідності та життя, і ми теж фіксуємо їх – кожним звільненим від російської окупації українським містом.

– Ця війна не була спровокована нами. Ми провели 88 раундів переговорів у різних форматах, щоб не допустити цієї війни, – це тільки за час від початку мого президентства й до 24 лютого цього року, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія не тільки не припинила злочину агресії, яку розпочала ще у 2014 році, а перевела його у повномасштабне вторгнення.

– І ми не маємо іншого вибору, ніж захищатися. Ми це й робимо. Ми виштовхуємо агресора за міжнародно визнаний кордон Української держави. І це – перший пункт нашої формули миру. Комплексний пункт. Покарання, – сказав президент.

Покарання

Він пояснив, що Росія заслуговує покарання за злочин агресії.

– Покарання за порушення кордонів. Покарання, яке має діяти, поки не буде відновлений міжнародно визнаний кордон. Поки агресія не припиниться. І поки не буде повної компенсації за війну, – пояснив він.

Володимир Зеленський доадв, що санкції проти агресора є частиною формули миру, як і блокування торгівлі й відносин з Росією.

– І поки агресор є стороною ухвалення рішень у міжнародних організаціях, його треба ізолювати в них, принаймні на час агресії. Позбавити права голосу. Позбавити прав делегації. Позбавити права вето, якщо це член Радбезу ООН. Тобто покарати всередині інституцій, – наголосив український лідер.

Володимир Зеленський наголосив, що має бути створений спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії проти України.

– Це те, що стане сигналом для всіх потенційних агресорів, що вони повинні цінувати мир, інакше будуть притягнуті до відповідальності світом. Ми підготували конкретні кроки для створення такого трибуналу. Вони будуть представлені всім державам, – сказав президент України.

Володимир Зеленський доадв, що Україна звернеться до Генеральної Асамблеї ООН щодо підтримки необхідності створення й міжнародного компенсаційного механізму.

– Росія має заплатити за цю війну своїми активами. Це також покарання. Це одне з найстрашніших покарань для російських посадовців, які цінують гроші понад усе, – сказав він.

Другий пункт формули миру – це захист життя

– Зараз, поки тривають засідання Генеральної Асамблеї, в українському місті Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл із масового поховання, яке з’явилося, коли цю територію контролювали російські війська. Там виявлені тіла жінок і чоловіків, дітей і дорослих, цивільних і військових. 445 могил, – нагадав український лідер.

Президент України розповів, що під час ексгумації була знайдена родина, яка загинула під завалами будинку після російського авіаудару: батько, мати, дівчатка шести й восьми років, бабуся і дідусь.

– Там чоловік, якого задушили мотузкою. Там жінка зі зламаними ребрами й ранами на тілі. Там чоловік, якого кастрували перед убивством, і це далеко не перший такий факт, – розповів український глава держави.

Він закликав країни Генасамблеї ООН запитати у представників Росії, чому в російських військових такий потяг до кастрації і що роблять із ними самими, щоб вони бажали робити таке з іншими.

– Єдине, чим відрізняється масове поховання в Ізюмі від того, що світ побачив у Бучі, це, власне, поховання. Російська армія довше перебувала в Ізюмі, і тому тіла вбитих все ж закопані, а не розкидані вулицями, – пояснив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна має захищати життя, як це має робити і увесь світ і кожна держава, проти якої спрямована збройна агресія.

– Якщо для цього треба допомогти зброєю чи снарядами – це має бути. Якщо для цього потрібно допомогти фінансами, це має бути. Якщо для цього треба допомогти розвідданими, це має бути. А от чого не має бути, то це облуди, – пояснив президент.

Володимир Зеленський додав, що Україна може повернути український прапор на всю територію України, але для цього потрібен час.

– Ми намагалися це прискорити. Ми намагалися реалізувати базові положення Статуту ООН для України шляхом переговорів. Але Росія боїться справжніх переговорів і не хоче виконувати будь-які справедливі міжнародні зобов’язання. Бреше всім, як це типово для агресорів. Для терористів, – сказав президент.

Він нагадав, що зараз, коли Росія каже про переговори, вона хоче лише пригальмувати свій відступ.

– Росія хоче перезимувати на захопленій території України та підготувати сили для спроби нового наступу. Для нових Буч, нових Ізюмів… Або принаймні забезпечити собі фортифікацію на захопленій землі та приховану мобілізацію вдома. Ми не можемо погодитися на відкладену війну. Бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз, – пояснив Володимир Зеленський.

Він пояснив, що для України це війна за життя.

– Тому ми потребуємо оборонної підтримки – зброї, техніки та снарядів. Наступальних озброєнь – достатньо далекобійних, щоб звільнити нашу землю. І захисних систем, передусім протиповітряної оборони. І ми потребуємо фінансової підтримки, щоб зберегти внутрішню стабільність і виконувати соціальні зобов’язання перед нашими людьми, – сказав Володимир Зеленський.

Третій пункт – відновлення безпеки й територіальної цілісності.

– Погляньте, скільки елементів глобальної безпеки Росія підірвала своєю війною. Безпеку мореплавства, продовольчу безпеку, радіаційну безпеку, енергетичну безпеку та безпеку від зброї масового ураження, – сказав він.

Президент нагадав, що напередодні засідання Генеральної асамблеї Росія вдарила ракетами по Південноукраїнській АЕС.

– Вибухом зачепило будівлі станції – вибило вікна, пошкодило стіни. Ракети розірвалися лише за 300 метрів від стін реакторів. І це після того, як з’явився чіткий заклик МАГАТЕ до Росії зупинити будь-яку ворожу активність проти будь-яких атомних об’єктів України, зокрема проти Запорізької атомної станції – найбільшої у Європі, яку Росія перетворила на мішень. І це робить мішенню всіх вас, – розповів Володимир Зеленський.

Він наголосив, що російський радіаційний шантаж є тим, що має хвилювати кожного й кожну з учасників ГА ООН, бо ніхто з них не знайде вакцини від променевої хвороби.

Президент наголосив, що світу треба зробити лише один сильний крок, після якого все стане ясно і час для цього кроку вже давно настав.

– Цей крок розставить усе по місцях. Після російського ракетного терору. Після масових убивств. Після Маріуполя. Після спалення російськими військовими українських полонених в Оленівці. Після блокади портів. Після ударів російських танків і ракет по атомних станціях. І після погроз застосувати ядерну зброю, які стали правилом, а не винятком для російських пропагандистів… Треба визнати нарешті Росію державою – спонсором тероризму. На всіх рівнях. В усіх країнах, які сповідують цінності миру й захисту людського життя. Юридично. Політично, – сказав він.

Президент додав, що якщо країни не мають юридичного механізму, то вони можуть ухвалити політичне рішення, на рівні парламентів.

– Це фундамент для відновлення елементів глобальної безпеки. Якщо цей сильний крок буде зроблено, відпадуть сумніви, чи робити інші життєво необхідні кроки. І дуже чутливе – це кордон, це територіальна цілісність. Коли хтось один намагається вкрасти територію іншого, це ставить під удар усі держави світу, – сказав він.

Український лідер наголосив, що глобальну безпеку неможливо відновити без відновлення територіальної цілісності того, проти кого була спрямована збройна агресія.

Четвертий пункт – це гарантії безпеки

Президент наголосив, що Україна має пропозиції щодо модернізації архітектури безпеки для України, а отже, й для Європи та світу, яка не допустить більше жодної агресії проти нас. Ми вже представляємо їх партнерам.

– Це пропозиції юридично обов’язкових багатосторонніх і двосторонніх договорів. Це умови, за яких гаранти мають діяти, і час, за який їхні дії мають принести результат – результат на землі, на морі, у повітрі, у дипломатії та політиці, в економіці та фінансах, у забезпеченні зброєю та розвідданими, – пояснив президент.

П’ятий пункт української формули миру – рішучість

Володимир Зеленський заявив, що рішучість є тим, без чого інші чотири пункти не працюватимуть.

– Це наша рішучість боротися. Це рішучість партнерів допомагати нам, а отже, самим собі. І це рішучість світу об’єднатися навколо того, хто бореться проти збройної агресії. Рішучість світу поставити на місце одного, який загрожує всім, – пояснив він.

Підсумок

– Це формула злочину та покарання, що вже добре відомо Росії. І це формула справедливості та правопорядку, що Росії ще належить вивчити. Як і будь-яким іншим потенційним агресорам. Чого немає в нашій формулі? Нейтральності, – сказав він.

Президент наголосив, що ті, хто каже про нейтральність, коли людські цінності й мир під ударом, мають на увазі зовсім інше.

– Вони кажуть про байдужість. Кожен сам за себе. Ось про що вони кажуть. Цікавляться проблемами одне одного умовно. Піклуються одне про одного формально. Протокольно співчувають. І тому так само умовно, формально й протокольно вдають, ніби захищають когось, а насправді – лише свої вузькі інтереси. Ось це й створює умови для війни. Ось це й треба виправити, щоб створити умови для миру. Потрібна тільки рішучість, – сказав він.

Нагадаємо, президент України в ніч на 22 вересня оголосив, що з полону Російської Федерації українські спецслужби змогли повернути 215 воїнів, які воювали проти російського загарбника.