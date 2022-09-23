Оккупантов погибает в пять раз больше: Зеленский назвал потери украинских бойцов каждый день

Сентябрь, 23 в 16:28

Каждый день из-за российской агрессии Украина теряет около 50 воинов. Однако с начала полномасштабной войны в Украине наших защитников погибло в пять раз меньше, нежели оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— У нас есть оценки потерь за сутки, они неточны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских, — заявил президент.

Также Зеленский сказал, что он получает данные о потерях ВСУ, однако с цифрами важно быть осторожными — ввиду того, что речь идет о человеческих жизнях.

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— Позиция наших военных – не называть точное количество погибших или раненых украинских военнослужащих. Главный вопрос – это точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. Мы должны быть очень осторожны с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизнях, — добавляет президент Украины.

Напомним, сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в полномасштабной войне ВСУ потеряли более 9 тыс. бойцов.

Источник: Ouest-France.