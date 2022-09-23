Окупантів гине вп’ятеро більше: Зеленський назвав втрати українських бійців щодня

Вересень, 23 в 16:28

Щодня у війні проти російської агресії Україна втрачає близько 50 воїнів. Однак з початку повномасштабної війни в Україні наших захисників загинуло вп’ятеро менше, ніж окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних осіб залишається на цій території. Загинуло вп’ятеро менше українських воїнів, ніж російських, – заявив президент.

Також Зеленський сказав, що він отримує дані щодо втрат ЗСУ, проте з цифрами важливо бути обережними – через те, що йдеться про людські життя.

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– Позиція наших військових – не називати точну кількість загиблих чи поранених українських військовослужбовців. Головне питання – це точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. Ми маємо бути дуже обережними з цифрами, тому що мова йде про людські життя, – додає президент України.

Нагадаємо, сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що у повномасштабній війні ЗСУ втратили понад 9 тис. бійців.

Джерело: Ouest-France.